Hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ, nông dân Việt Nam

(Dân Việt) Ngày 2.3, tại Hà Nội, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) cùng đại diện các ban, đơn vị đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Tổ chức Phát triển nguồn nhân lực nông thôn châu Á (AsiaDHRRA) do bà Marlene Ramirez – Tổng Thư ký Tổ chức AsiaDHRRA làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Thào Xuân Sùng bày tỏ vui mừng khi tiếp Tổ chức AsiaDHRRA và giới thiệu những nét cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, cơ cấu tổ chức cùng những hoạt động nổi bật của Hội NDVN.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN tặng quà lưu niệm cho bà Marlene Ramirez – Tổng Thư ký Tổ chức AsiaDHRRA. Ảnh: Thu Hà

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Marlene Ramirez – Tổng Thư ký Tổ chức AsiaDHRRA chúc mừng tân Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng. Bà Marlene Ramirez đánh giá cao vai trò, vị trí và sự hợp tác giữa Hội NDVN với Tổ chức AsiaDHRRA.

Theo bà Marlene Ramirez, Hội NDVN và AsiaDHRRA đã có mối quan hệ hữu nghị gần 20 năm. Cụ thể: AsiaDHRRA đã hỗ trợ Hội NDVN thực hiện 5 dự án giúp gắn kết ND sản xuất nhỏ với thị trường tại Thái Nguyên, nâng cao năng lực cho cán bộ hội viên ND và hỗ trợ đồng bào Khmer khai thác, sản xuất, tiêu thụ đường thốt nốt cho tỉnh An Giang. Bên cạnh đó, AsiaDHRRA còn hỗ trợ kết nối Hội NDVN với các đối tác, nhà tài trợ để Hội vận động các dự án hỗ trợ cán bộ, hội viên ND, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Hội NDVN chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác Tổ chức AsiaDHRRA.

Ảnh: Thu Hà

Chủ tịch Thào Xuân Sùng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, tốt đẹp giữa Hội NDVN và AsiaDHRRA trong suốt thời gian qua. Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, ND Việt Nam còn thiếu thông tin về thị trường, cơ cấu giống cây, con mới có năng suất, chất lượng cao. Những thông tin này đến với bà con chưa kịp thời hoặc quá nhiều nguồn thông tin, bà con không biết lựa chọn thông tin nào cho chính xác.

Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đối với người ND và nông nghiệp, nông thôn. Chủ tịch Thào Xuân Sùng cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới Hội NDVN và AsiaDHRRA tiếp tục hợp tác chặt chẽ.