Hỗ trợ nông dân Thủ đô phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(Dân Việt) Trong 2 ngày 18 -19.7, Hội ND TP.Hà Nội phối với Sở NNPTNT, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tổ chức hội thảo chuyên đề về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ mới và đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp an toàn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường năm 2018.

Theo đó, đông đảo hội viên nông dân ở khắp các huyện như Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Quốc Oai, Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ… đã được tham quan thực tế các mô hình nông nghiệp hiệu quả của nông dân 2 xã Liên Châu - Thanh Oai và Đại Thành - Quốc Oai. Qua tham luận của nông dân, tổ chức hội nông dân ở khắp các huyện nông nghiệp trọng điểm cho thấy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn thành phố thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng đội ngũ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của thủ đô ngày một gia tăng. Hàng trăm nông dân trên địa bàn thành phố đã đầu tư công nghệ, chất xám để hình thành nên các mô hình nông nghiệp có giá trị và có thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại hội thảo khẳng định, để khích lệ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại các địa phương, nông dân cần được tạo điều kiện hơn nữa để tích tụ ruộng đất, tăng thời gian thuê đất, đặc biệt là nguồn vốn để mở rộng ứng dụng công nghệ vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản. Việc hỗ trợ cần theo hướng trực tiếp cho nông dân, thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội… Được biết, những năm qua các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã tập trung vận động, hỗ trợ và xây dựng được 538 mô hình kinh tế tập thể. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt là 297 mô hình, chăn nuôi có 127 mô hình và 114 mô hình kinh doanh dịch vụ. Các mô hình tiêu biểu như chuỗi liên kết chăn nuôi tiêu thụ gà đồi Cẩm Lĩnh (Ba Vì); sản xuất rau an toàn ở Đặng Xá, Văn Đức (Gia Lâm); rau hữu cơ Thanh Xuân (Sóc Sơn)… Điểm đáng chú ý, những năm qua, các cấp Hội ND Hà Nội đã tập trung nguồn lực để hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể. Theo đó, từ năm 2016 đến nay Hội ND Hà tập trung xây dựng mô hình điểm vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến nay, toàn thành phố có 57 mô hình kinh tế tập thể với 278 hộ được đầu tư vay hơn 27 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Lãnh đạo Hội ND TP. Hà Nội thăm mô hình trồng nhãn chín muộn cho hiệu quả cao ở xã Liên Châu, huyện Thanh Oai. ảnh: Thu Hà

