Hội An: Những đặc sản nào sẽ xây dựng thành sản phẩm OCOP?

(Dân Việt) Dù mới triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP), thế nhưng TP.Hội An (Quảng Nam) đã tận dụng được lợi thế từ các sản phẩm dịch vụ du lịch, các đặc sản sẵn có để xây dựng thành các sản phẩm chất lượng và đạt chuẩn OCOP.

Đặc sản thành sản phẩm OCOP

Thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020, TP.Hội An đã ban hành kế hoạch phát triển 6 nhóm sản phẩm với 21 sản phẩm. Riêng trong năm 2018 vừa qua, thành phố đã hỗ trợ thực hiện 3 sản phẩm thuộc 2 nhóm gồm: bánh đậu xanh của cơ sở sản xuất bà Nguyễn Thị Bông ở xã Cẩm Hà; tương ớt của Công ty TNHH Đại Chí Foods (nhóm thực phẩm) và lồng đèn của Công ty TNHH DV Hoa Nam (thuộc nhóm lưu niệm – nội thất – trang trí)…

Đặc sản tương ớt của Công ty TNHH Đại Chí Foods đã được công nhận đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh.

Trong số 3 sản phẩm đăng ký, 2 sản phẩm lồng đèn của Công ty TNHH DV Hoa Nam và đặc sản tương ớt của Công ty TNHH Đại Chí Foods đã được công nhận đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh. Riêng sản phẩm bánh đậu xanh của cơ sở sản xuất bánh đậu xanh bà Nguyễn Thị Bông do hạn chế về tiêu chí bao bì nên chưa đạt và hiện nay đã được cơ sở tiếp tục đầu tư nâng cấp để gửi hồ sơ xét công nhận sản phẩm OCOP trong năm 2019.

Năm 2018 vừa qua, thành phố đã hỗ trợ thực hiện 3 sản phẩm thuộc 2 nhóm gồm: bánh đậu xanh, tương ớt (nhóm thực phẩm) và lồng đèn (thuộc nhóm lưu niệm – nội thất – trang trí).

Anh Võ Đình Hoàng – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hoa Nam cho biết, đèn lồng là sản phẩm đặc trưng và được xem là hình ảnh quen thuộc của người dân Hội An, việc đèn lồng được công nhận thành sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao không chỉ là vinh dự cho doanh nghiệp mà còn là niềm vui lớn của người dân Hội An.

Dù mới triển khai, nhưng năm 2018, Hội An có 2 sản phẩm đăc trưng được công nhận OCOP gồm: đèn lồng và tương ớt.

“Dù mới triển khai, nhưng năm 2018, Hội An có 2 sản phẩm đăc trưng được công nhận OCOP. Đây là kết quả đáng phấn khởi, góp phần giới thiệu và nâng cấp những sản phẩm mang tính đặc trưng của Hội An, gắn với nghề truyền thống và ẩm thực của vùng đất di sản văn hóa giàu bản sắc..” - Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó chủ tịch UBND TP.Hội An phấn khởi nói.

Tiếp tục nâng cấp các sản phẩm

Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM TP.Hội An, quá trình thực hiện Chương trình OCOP đã có sự gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và chủ cơ sở, từ đó đã tạo được sự thống nhất cao và thực hiện khá hiệu quả.

Xây dựng đặc sản bánh đậu xanh thành sản phẩm OCOP trong năm 2019.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Giám đốc Công ty TNHH Đại Chí Foods chia sẻ, quá trình xây dựng sản phẩm tương ớt của công ty thành sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao như hôm nay, ngoài sự nỗ lực rất lớn bản thân doanh nghiệp thì công ty nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ Ban chỉ đạo, chính quyền địa phương. Đặc biệt, Phòng Kinh tế thành phố Hội An đã hỗ trợ tích cực về máy móc thiết bị, thiết kế bao bì, câu chuyện sản phẩm, công bố chất lượng, mã vạch, mã code… cho đơn vị.

Sợi mì khô Cao Lầu được đăng ký xây dựng thành sản phẩm OCOP. Ảnh: Báo Quảng Nam.

Đặc biệt, năm 2018, cùng với việc hỗ trợ 3 cơ sở sản xuất tham gia phương án thí điểm sản xuất sản phẩm OCOP, TP.Hội An đã hỗ trợ 3 điểm bán sản phẩm của 3 cơ sở ở đường Cửa Đại, đường Nguyễn Trường Tộ và đường Cao Hồng Lãnh về giá kệ, trang trí gian hàng, máy móc trang thiết bị phục vụ kinh doanh, lắp đặt bảng hiệu, máy tính tiền tự động… Bên cạnh đó, TP.Hội An cũng đã tổ chức các phiên chợ quê, chợ tết để lồng ghép tiêu thụ sản phẩm, đồng thời kêu gọi các sản phẩm đạt 3 sao của tỉnh tham gia các phiên chợ, tạo sự phong phú các mặt hàng phục vụ nhân dân.

Thời gian tới thành phố Hội An sẽ tiếp tục và luôn đồng hành cùng các cơ sở, doanh nghiệp và hỗ trợ để có thêm nhiều sản phẩm OCOP.

Được biệt, năm 2019 này TP.Hội An sẽ tiếp tục nâng cấp 2 sản phẩm đã được công nhận OCOP (đèn lồng, tương ớt) và xây dựng đặc sản bánh đậu xanh để thành sản phẩm OCOP, đồng thời đầu tư xây dựng thêm hàng loạt các đặc sản, sản phẩm đặc trưng, của các cơ sở, doanh nghiệp đã đưng ký tham gia Chương trình, như: Trà rừng Cù Lao Chàm, Đĩa Chùa Cầu, Sợi mì Cao Lầu, nước mắm…

Ông Nguyễn Thế Hùng cho hay, thành phố sẽ tiếp tục và luôn đồng hành cùng các cơ sở, doanh nghiệp và hỗ trợ để có thêm nhiều sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao (cấp tỉnh) trở lên; đồng thời tiếp tục nâng cấp các điểm bán hàng OCOP với quy mô lớn hơn, tiêu thụ các sản phẩm OCOP trên địa bàn toàn tỉnh...