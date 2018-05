Hội ND TP.Hải Phòng tổ chức nghi thức chào cờ đầu tuần

(Dân Việt) Sáng ngày 14.5. 2018, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Hội Nông dân TP.Hải Phòng đã có mặt tại sân của cơ quan Thành Hội ( tại 99 Trần Phú, quận Lê Chân, Hải Phòng) để hưởng ứng buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Dưới lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động HND TP.Hải Phòng với trang phục trang nghiêm, lịch sự cất cao lời bài hát Quốc ca, thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân.

Tập thể Hội ND TP.Hải Phòng chào cờ sáng ngày 14.5

Tiếp theo, các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động được nghe kể câu chuyện về "Bác Hồ với Hải Phòng". Thông qua câu chuyện, cán bộ và Đảng viên liên hệ tới bản thân về việc học tập làm theo Bác.

Trao đổi với PV Báo NTNN/ Dân Việt, bà Ngô Thị Minh Hà, Phó chủ tịch Hội ND TP.Hải Phòng cho biết: Theo sự chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan TP.Hải Phòng, Chi bộ cơ quan Hội ND TP.Hải Phòng thực hiện nghi thức Chào cơ vào mỗi tháng. Chi bộ Hội ND Hải Phòng lấy ngày thứ 2, tuần 1 hàng tháng để thực hiện nghi thức này. Trong ngày thực hiện nghi thức chào cờ đầu tiên 14.5, cơ quan đã có sự phân công cho đồng chí Nguyễn Thế Trung – Chi ủy viên chủ trì, phối hợp với các Tổ đảng, Công đoàn của cơ quan duy trì sinh hoạt theo lịch trình nêu ở trên.

Lãnh đạo Hội ND TP.Hải Phòng tặng hoa chúc mừng sinh nhật cán bộ, nhân viên cơ quan

Cũng tại buổi sinh hoạt đầu tiên của Thành Hội, đơn vị tổ chức tặng hoa chúc mừng sinh nhật cho 3 đồng chí cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan có sinh nhật trong tháng 5.2018...