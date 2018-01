Hơn 8.000 nông dân thủ đô được vay vốn sản xuất

(Dân Việt) Ngày 2.1, Hội Nông dân (ND) TP.Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào ND năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo tổng kết nêu rõ, năm 2017, các cấp Hội ND TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ và phong trào ND. Trong năm 2017, đã có 277.537 hội viên đăng ký danh hiệu ND SXKD giỏi các cấp, qua bình xét có trên 175.000 hộ đạt danh hiệu hộ ND SXKD giỏi.

Từ nguồn lực Hội ND TP.Hà Nội hỗ trợ, nhiều nông dân có điều kiện đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Thu Hà

Đáng chú ý, Hội ND các cấp đã thể hiện tốt vai trò trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Năm 2017, Quỹ HTND thành phố tăng hơn 32,7 tỷ đồng, nâng tổng nguồn Quỹ HTND thành phố lên hơn 543,5 tỷ đồng. Ban Điều hành Quỹ HTND TP.Hà Nội đã chỉ đạo giải ngân, giám sát giải ngân 389 dự án cho 8.334 hội viên vay vốn; triển khai mới 30 mô hình điểm vay vốn Quỹ HTND. Ngoài ra, hiện nay các cấp Hội duy trì 383 mô hình kinh tế tập thể, xây dựng 155 mô hình phát triển kinh tế với 5.615 hộ tham gia; hỗ trợ ND xây dựng trên 1.200 mô hình trình diễn về trồng trọt, chăn nuôi… theo tiêu chuẩn VietGAP.

Các cấp hội xây dựng 356 mô hình dịch vụ tư vấn hỗ trợ ND, tổ chức 2.398 buổi tập huấn KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, thú y, sử dụng phân bón… cho trên 223.000 lượt cán bộ, hội viên, ND. Các cấp Hội tổ chức trợ giúp pháp lý 186 cuộc cho trên 1.300 cán bộ hội viên, ND.

Hội ND các cấp TP.Hà Nội tiếp tục tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu do Hội ND các cấp làm chủ sở hữu. Đặc biệt, Hội ND TP.Hà Nội đã tổ chức hội nghị làng nghề truyền thống và nông sản chất lượng cao năm 2017 với quy mô 48 gian hàng, giới thiệu hàng ngàn sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Hội ND tập trung triển khai Đại hội đại biểu Hội ND các cấp, Đại hội Hội ND TP.Hà Nội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đây cũng là năm Hội ND Hà Nội tập trung nguồn lực hỗ trợ ND, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản; tổ chức đối thoại giữa ND với nhà khoa học và doanh nghiệp...