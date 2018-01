Hot girl xứ Quảng bỏ phố về quê trồng rau, thu 20 triệu/tháng

(Dân Việt) Bỏ việc làm đang ổn định ở phố gái xinh như “hot girl” Bùi Thị Thanh Sương (SN 1992), ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã về quê trồng rau thủy canh, và hiện có thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng.

Hot girl Bùi Thị Thanh Sương xinh đẹp bên vườn rau thủy canh của mình.

Trao đổi với Dân Việt, gái xinh Bùi Thị Thanh Sương cho biết: Sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán và làm việc tại TP.Đà Nẵng một thời gian, Sương nhận thấy nhu cầu rau sạch được người dân đặc biệt quan tâm. Từ đó cô quyết định bỏ phố về địa phương mình trồng rau thủy canh mà cô đã ấp ủ từ thời sinh viên.

Sau quá trình tìm hiểu và nhận thức rõ về thương hiệu rau sạch, Sương đã mạnh dạn vay mượn tiền từ người thân cộng thêm số tiền tích lũy được khoảng hơn 100 triệu đồng, cô đã thành lập Công ty TNHH MTV Vườn nhiệt đới Kapi và đầu tư hệ thống trồng rau bằng phương pháp thủy canh.

Bùi Thị Thanh Sương nhớ lại, đầu năm 2017, sau khi tìm hiểu qua sách báo, tham gia nhiều hội thảo đầu bờ với nông dân sản xuất rau sạch bằng công nghệ cao, tham quan một số mô hình trồng rau ở Đà Lạt (Lâm Đồng), cô quyết định chọn giải pháp trồng rau thủy canh vì phù hợp với khí hậu miền Trung và bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình trồng rau thủy canh của gái xinh Bùi Thị Thanh Sương cho thu nhập 20 triệu/tháng.

Tháng đầu tiên, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng Bùi Thị Thanh Sương đã lãi hơn 10 triệu đồng từ trồng rau thủy canh. Tiếp đó, vườn rau thủy canh của cô phát triển khá tốt và cho thu nhập cao hơn. Cứ thế, cô lấy số tiền lãi lứa rau này để đầu tư thêm vào lứa rau khác và phát triển thêm diện tích trồng rau thủy canh.

“Khi bắt tay vào mô hình trồng rau thủy canh, mình đã không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Ba, má mình sợ con gái làm nông sẽ khổ. Tuy nhiên sau một thời gian dài thuyết phục, nhận thấy được sự quyết tâm của mình nên bố mẹ đã ủng hộ và giúp sức cho mình thực hiện ước mơ. Mặc dù việc trồng rau rất quen thuộc với truyền thống nghề nông của gia đình, nhưng mình phải luôn học tập thêm nhiều kiến thức nông nghiệp công nghệ cao…”, Bùi Thị Thanh Sương chia sẻ.

Bên trong vườn trồng rau thủy canh của Hot girl xứ Quảng Bùi Thị Thanh Sương.

Vườn rau Kapi của Sương có kết cấu khung sườn bằng sắt mạ kẽm chống rỉ, có độ bền trên 10 năm, mái lợp bằng nilon trắng có độ bền 4-5 năm và khuyếch tán ánh sáng tốt. Công trình vườn rau thủy canh chịu được gió cấp 7 đến cấp 8, hệ thống chắc chắn nhưng lại dễ dàng tháo lắp. Giá đỡ trồng cây cách mặt đất 120 cm nên chủ động vào mùa mưa lũ, phía trên là hệ thống phun sương luôn giữ ẩm cho rau vào mùa nắng nóng. Nhờ vậy vườn rau của Sương luôn cho thu hoạch quanh năm. Sương hủ động được các yếu tố tác động của môi trường và trồng nhiều loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, sản lượng lớn, mang lại hiệu quả kinh tế như xà lách ôn đới, xà lách mỡ, xà lách lolo tím, xà lách roman...Những loài rau này nếu trồng theo phương pháp truyền thống rất khó và cho năng suất thấp.

Dù có việc làm ổn định ở phố, nhưng Hot girl Bùi Thị Thanh Sương đã quyết tâm về quê lập nghiệp bằng mô hình trồng rau thủy canh.

Theo Bùi Thị Thanh Sương, trồng rau thủy canh phải chú trọng khâu chọn giống. Cô đã đặt mua hạt giống F1 có nguồn gốc từ Hà Lan với tỷ lệ nảy mầm cao trên 95% chống lại sâu bệnh và thích nghi tốt với môi trường. Xung quanh vườn thuỷ canh được bao bọc bằng lưới ngăn côn trùng nên hạn chế sâu bệnh, côn trùng gây hại. Trong trồng rau, cô chỉ sử dụng các chế phẩm sinh học.

Thương hiệu “Vườn rau nhiệt đới Kapi” được chị Bùi Thị Thanh Sương đăng ký nhãn hiệu.

“Ưu điểm của trồng rau bằng phương pháp thủy canh là có thể chủ động điều chỉnh dinh dưỡng cho cây, các loại dinh dưỡng được cung cấp theo yêu cầu của từng loại rau, có thể loại bỏ các chất gây hại cho cây và không có các chất tồn dư từ vụ trước. Tiết kiệm nước do cây sử dụng trực tiếp nước trong dụng cụ đựng dung dịch nên nước không bị thất thoát do ngấm vào đất hoặc bốc hơi. Giảm chi phí công lao động do không phải làm một số khâu như làm đất, làm cỏ, vun xới và tưới tạo ra sản phẩm rau an toàn đối với người sử dụng. Trồng được rau trái vụ do điều khiển được các yếu tố môi trường…”, chị Sương nhấn mạnh.

Bùi Thị Thanh Sương cho biết, mỗi m2 sản xuất theo phương pháp thủy canh cho thu nhập cao gấp 2-3 lần so với phương pháp sản xuất rau truyền thống. Với sự đầu tư và tính toán bài bản, Sương đã cung cấp rau sạch đến những "khách hàng khó tính" tại thành phố Đà Nẵng, Hội An, các nhà hàng cao cấp, siêu thị nông sản sạch, với mức giá từ 60 - 70.000 đồng/kg tùy vào loại rau.

Bùi Thị Thanh Sương kiểm tra chất lượng nảy mần của rau trồng theo phương pháp thủy canh.

“Tổng diện tích canh tác của gia đình mình là hơn 1ha. Ngoài trồng rau bằng hệ thống thuỷ canh trên diện tích 1.000m2, diện tích còn lại mình vẫn trồng rau lang, rau muống, rau húng, rau càng cua, khổ qua, bí đao, bí đỏ,… Trung bình mỗi ngày mình cung cấp ra thị trường hơn 100kg rau củ các loại, mỗi tháng doanh thu trên 50 triệu đồng, trừ chi phí mình lãi trên 20 triệu đồng/tháng”, gái xinh Bùi Thị Thanh Sương cho hay.

Hiện tại thương hiệu rau sạch mang tên "Vườn nhiệt đới Kapi" đã và đang chiếm được sự tin dùng của khách hàng bởi các sản phẩm rau sạch, an toàn, tươi ngon mang lại giá trị dinh dưỡng cao, giá thành ổn định. Thời gian tới Bùi Thị Thanh Sương dự tính đầu tư mở rộng thêm diện tích để đủ sản phẩm cung cấp ra thị trường.