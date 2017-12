Làm giàu ở nông thôn: 3 giờ sáng cắt rau răm, thu 20 triệu/tháng

Rau răm được sử dụng làm gia vị trong món- Ảnh minh hoạ. Hiện nay, toàn bộ rau răm của gia đình ông Ánh sau khi thu hoạch đã được các tiểu thương ở huyện Gò Dầu thu mua. Với việc chuyển đổi từ trồng lúa sang cây rau răm có hiệu quả như vậy, sắp tới, ông Ánh đang có dự định sẽ mở rộng đầu tư, trồng thêm 1ha nữa. Theo ông Ánh, tính “thu nhập từ mô hình trồng rau răm lãi hơn nhiều so với trồng lúa, trồng rau răm tốn ít công lao động và chi phí đầu tư hơn, hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa vì thời gian bình thường khoảng 3 tháng mới thu hoạch, trong khi cây rau răm chỉ sau 1,5 tháng kể từ khi trồng là có thể thu hoạch được và nếu chăm sóc tốt có thể thu hoạch tới 3 đến 4 năm”. Việc chuyển đổi cây trồng từ diện tích đất trồng kém hiệu quả sang trồng các loại rau gia vị có năng suất và giá trị kinh tế hơn là hướng đi có hiệu quả, mà mô hình trồng rau răm của gia đình ông Ngụy Văn Ánh chính là điển hình. Rau răm có vị cay tính ấm, có tinh dầu, là một loại gia vị được sử dụng phổ biến trong việc chế biến thức ăn như: cháo lươn, trứng vịt lộn, gà nộm... Trong Đông y, rau răm là vị thuốc có tác dụng chống viêm hạ khí, kích thích tiêu hóa, trừ phong hàn, hoạt huyết tiêu độc. Rau răm được dùng cả lá và cây, được dùng riêng hoặc phối hợp cùng những vị khác thành bài. Có thể dùng tươi hoặc phơi khô, giã sống vắt lấy nước uống, bã đắp. Dùng khô sắc uống. Rau răm được sử dụng trong dân gian để trị các bệnh như tiêu hoá, cảm cúm sổ mũi, đau bụng tiêu chảy do nhiễm lạnh, mụn nhọt... (Theo suckhoedoisong)