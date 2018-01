Mận An Phước từ 3.000 đồng/kg tăng vù vù lên 30.000 đồng/kg

Đã qua rồi cái thời “được mùa mất giá”, khoảng 3 năm trở lại đây người dân trồng mận An Phước ở huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) có thể an tâm vì giá mận luôn ở mức cao, nông dân thu được lãi khá.

Anh Trần Công Tạo, xã Mỹ Lương (huyện Cái Bè) cho biết, anh vừa thu hoạch xong 3.000 m2 mận An Phước được 10 tấn, bán được giá khá cao.

Người dân tuyển chọn những quả mận đẹp, bóng láng đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Huỳnh Xây

“Đầu tháng 8, tôi bắt đầu thu hoạch mận, lúc đầu giá ở mức 20.000 đồng/kg, sau đó tăng lên 25.000 đồng/kg, rồi 40.000 đồng/kg. Bình quân đợt thu hoạch vừa rồi gia đình tôi bán được giá khoảng 30.000 đồng/kg. Với mức giá này, gia đình tôi thu được lãi khá” - anh Tạo cho hay.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Lương Dương Văn Phúc cho biết, giống mận An Phước xuất hiện ở vùng đất xã Mỹ Lương từ rất lâu. Theo đánh giá, đây là cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thế nhưng, những năm 2007 - 2011, giá mận xuống thấp, có thời điểm chỉ còn 2.000 - 3.000 đồng/kg, người dân đốn bỏ đến 70% diện tích trồng. Khoảng 3 năm trở lại đây, giá mận An Phước thường xuyên ở mức cao, người trồng thu được lãi khá.

Phân loại và đóng gói mận trước khi chuyển đi xa - Ảnh: Thiên Lộc

Năm 2016, giá mận An Phước lên đến 60.000 đồng/kg, nhiều nông dân trồng cây ăn trái này thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm như các hộ Lê Văn Thi, Nguyễn Văn Hồng... Từ đó, cây mận An Phước phát triển mạnh trở lại ở xã Mỹ Lương, đến nay diện tích đã trên 100 ha.

Không chỉ ở xã Mỹ Lương, cây mận An Phước cũng đang phát triển mạnh ở xã Mỹ Đức Tây (huyện Cái Bè). Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Đức Tây Trần Văn Phước cho biết, khoảng 2 - 3 năm trở lại đây, mận An Phước cho hiệu quả kinh tế cao.

Mặc dù chủ trương của xã không định hướng nông dân trồng mận An Phước nhưng diện tích cây trồng này vẫn tăng đáng kể. Hiện nay, toàn xã có trên 100 ha trồng mận An Phước. Còn theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cái Bè, toàn huyện có trên 650 ha trồng mận An Phước, tập trung ở các xã Mỹ Lương, Mỹ Đức Tây, An Thái Trung.

Vựa trái cây Đạt Thủy thu mua mận An Phước.

Lý giải về nguyên nhân giá mận An Phước tăng cao, nhiều chủ vựa trái cây cho biết, do thời điểm 2007 - 2011 giá mận An Phước xuống thấp, nhiều nhà vườn đốn bỏ cây trồng này nên nguồn cung giảm mạnh.

Cùng với đó, khoảng vài năm trở lại đây, trái mận An Phước đã có thị trường xuất khẩu nên giá tăng cao. Theo nông dân trồng mận An Phước, dù trồng mận An Phước tốn nhiều công chăm sóc, chi phí cao, nhưng chỉ cần giá mận ở mức trên 10.000 đồng/kg là người trồng đã có lãi.