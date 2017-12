Năm đại hạn của ngư dân tàu 67: Cột mốc chủ quyền cồn cào nhớ biển

Bộ Công an có chuyên án về "Tàu 67 hư hỏng" Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi 2 doanh nghiệp về yêu cầu đền bù thiệt hại đối với 19 chủ tàu vỏ thép vừa đóng mới đã bị hư hỏng. Theo đó, 14 chủ tàu đóng tại Công ty TNHH MTV Nam Triệu yêu cầu doanh nghiệp đền bù, hỗ trợ với số tiền hơn 36,5 tỷ đồng, 5 chủ tàu đóng tại Công ty TNHH Đại Nguyên Dương yêu cầu hơn 9 tỷ đồng. Trong thời gian tới đây, ngư dân và doanh nghiệp sẽ bàn bạc để đưa ra con số đền bù chính thức. “Đây là vụ việc mà Bộ Công an đã đưa ra chuyên án rồi, nếu doanh nghiệp thiện chí thì sẽ tốt hơn. Về phía ngư dân, những phần nào thiệt hại do cơ sở đóng tàu gây ra thì mới yêu cầu đền bù, làm sao phải vừa có lý, có tình. Từ nay đến ngày 15.1.2018, doanh nghiệp phải hoàn thành sửa chữa và sớm đền bù cho ngư dân”, ông Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị.