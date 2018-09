Nhờ chủ tịch nước Trần Đại Quang, tôi có nhà kiên cố

Đó là tâm sự của một nông dân nghèo ở Ninh Bình khi được Chủ tịch nước Trần Đại Quang hỗ trợ xây nhà kiên cố. Trong tâm khảm nhiều người dân Ninh Bình, khi nhắc về Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nhắc đến niềm tự hào của mảnh đất Cố đô- nơi đã sinh ra người con ưu tú với lối sống dung dị, quan tâm, sẻ chia vì nhân dân.

Vị lãnh đạo sống tình cảm, gần gũi, trách nhiệm

Nói về Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nhiều người đều dành cho ông sự tôn kính bởi ông là vị lãnh đạo cấp cao của Nhà nước luôn sống tình cảm, gần gũi, trách nhiệm. Ông Bùi Văn Phương, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình xúc động nói: Trong một nhiệm kỳ được tiếp xúc và làm việc với Chủ tịch nước trên cương vị là đại biểu Quốc hội khóa XIII ứng cử tại Ninh Bình, tôi cũng như nhiều đại biểu Quốc hội nhận thấy bác (cách mà nhiều người vẫn yêu mến thường gọi) là người sống tình cảm, gần gũi với nhân dân và đặc biệt, ở bác luôn có một tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực và luôn trăn trở với công việc.

Dù ở cương vị nào, Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn quan tâm đến các em nhỏ.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, tham mưu cho Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, quyết sách bảo đảm an ninh quốc gia, nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều biến đổi mau lẹ, các thế lực thù địch không ngừng chống phá. Chính vì lẽ đó mà nhiều nguyên thủ quốc gia đánh giá Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có được sự nể trọng của nhân dân, bạn bè thế giới và đã cống hiến rất nhiều cho việc củng cố an ninh quốc gia của Việt Nam nhằm bảo vệ lợi ích của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi các thương binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan.

Xúc động trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bà Lưu Thị Huyền, nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khóa XIII cho biết: Tôi cảm thấy mình rất vinh dự khi có một nhiệm kỳ được tiếp xúc, làm việc với Chủ tịch nước- khi ấy ông là đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Được làm việc với bác (xin được gọi Chủ tịch nước là bác), tôi nhận thấy ở bác mặc dù là lãnh đạo cấp cao nhưng lại có lối sống dung dị, bác luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới, của đồng sự và đặc biệt luôn dành tình cảm ấm áp, sẻ chia đối với những người nghèo. Mỗi khi bác có dịp về thăm quê hay tiếp xúc với cử tri quê nhà, bác đều không quên dành những phần quà tặng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với đất nước, hộ nghèo...

Chủ tịch nước trò chuyện với các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh nhân dịp về thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình năm 2017.

Với Tổ quốc, hơn 2 năm trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có nhiều hoạt động trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, ông đã làm việc nhiệt thành cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, dù lâm bệnh trọng. Với Ninh Bình, ông luôn dành cho quê hương những tình cảm đặc biệt. Cũng dễ hiểu, bởi đó là truyền thống của người dân đất nước Con Lạc- cháu Hồng: "Con người có tổ có tông/Như cây có cội, như sông có nguồn".

Mỗi lần có dịp về thăm quê, ngoài làm việc căn dặn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chỉ ra các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng... nhằm đưa Ninh Bình trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng Sông Hồng, xứng đáng với mảnh đất địa linh nhân kiệt, Chủ tịch nước còn có nhiều hoạt động về nguồn như: dâng hương đền thờ vua Đinh, vua Lê Đại Hành; thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh...

Chủ tịch nước và phu nhân trong một lần về thăm Ninh Bình.

Đậm sâu hình ảnh vị Chủ tịch nước vì dân

Cuối tháng 12 năm 2015, trong một lần về tiếp xúc cử tri huyện Nho Quan với vai trò là đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khóa XIII, mặc dù công việc cuối năm bận rộn nhưng đại tướng Trần Đại Quang vẫn không quên nhắc nhở các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện: bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn thì cần quan tâm, chú trọng nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa; phấn đấu nông thôn thì giàu có, đô thị thì văn minh.

Với mong muốn được tri ân những người có công với cách mạng và sẻ chia khó khăn cùng những mảnh đời gian khó, đại tướng Trần Đại Quang đã tặng 500 triệu đồng để huyện Nho Quan xây nhà tình nghĩa cho hộ chính sách, hộ nghèo, góp phần nâng mức sống của đồng bào. Món quà ý nghĩa ấy đã giúp cho nhiều gia đình có điều kiện "an cư lạc nghiệp".

Chủ tịch nước cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao thưởng cho các em học sinh giỏi Quốc gia của tỉnh.

Chị Phan Thị Phương ở thôn Lạc, xã Xích Thổ là một trong những hộ nghèo may mắn được nhận sự hỗ trợ của ông xúc động nhớ lại: "Đến bây giờ tôi vẫn không tin có thể xây dựng được một ngôi nhà của riêng mình. May nhờ có sự trợ giúp của Chủ tịch nước mà 3 mẹ con tôi trong mấy năm qua được sống trong ngôi nhà mái bằng kiên cố, không còn lo lắng mỗi khi mưa to, gió lớn. "An cư lạc nghiệp", cuộc sống của gia đình tôi đã thoát nghèo. Tôi luôn có một điều ước, đó là một ngày nào đấy sẽ được gặp trực tiếp Chủ tịch nước để nói lời tri ân... Bây giờ thì điều đó không thể thành sự thật nữa rồi"- chị Phương rơm rớm nước mắt nói.

Trong hoạt động thực tiễn của mình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cho thấy ông là nhà lãnh đạo cấp cao luôn dung dị và rất "đời" khi gặp gỡ, trò chuyện với cử tri và nhân dân. Chủ tịch nước rất quan tâm đến khuyến học, khuyến tài. Ông cũng là một trong những người đưa ra ý tưởng thành lập Quỹ Khuyến học khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh và sau này ông làm Chủ tịch Danh dự của Quỹ.

Chủ tịch nước về dự lễ khánh thành trường THPT Kim Sơn C.

"Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã làm hết sức mình và đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của Quốc hội cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ai rồi cũng sẽ "ra đi", nhưng quan trọng khi chúng ta sống chúng ta làm được điều gì có ý nghĩa. Tôi trân trọng và khâm phục những con người đã có những đóng góp cho sự nghiệp đất nước và chủ tịch nước Trần Đại Quang là một trong những người như thế. Ông sống nhân dân kính trọng, ông trở về cõi vĩnh hằng cả nước tiếc thương"- đó là tâm sự của lão thành cách mạng Lê Quý Đôn ở Khánh Nhạc, Yên Khánh khi hay tin Chủ tịch nước qua đời.