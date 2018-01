Nông nghiệp tăng trưởng cao nhất trong 3 năm, xuất khẩu đạt kỷ lục

Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt 36,37 tỷ USD, tăng 4,19 tỷ USD (13,0%) so với năm 2016; thặng dư thương mại đạt 8,55 tỷ USD, tăng khoảng 1,1 tỷ USD so với năm 2016.

Giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp năm 2017 tăng 3,16% so với năm 2016.

GDP nông lâm thủy sản tăng 2,9% (so với mức 2,95% năm 2013; 3,9% năm 2014; 2,6% của năm 2015 và 1,44% năm 2016).