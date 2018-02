Sẽ "tung" thanh tra chuyên ngành chặn phụ gia, gia vị "bẩn" dịp Tết

(Dân Việt) Thanh tra Bộ NNPTNT cho hay, người tiêu dùng đang rất lo ngại các chất phụ gia, gia vị kém chất lượng, thậm chí nhiễm chất gây ung thư sẽ được bán tràn lan tại các chợ truyền thống và các điểm nhỏ lẻ. Vì vậy, thời điểm Tết Nguyên đán, lực lượng thanh tra liên ngành sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất kinh doanh chất phụ gia, gia vị.

Ngăn dịch bệnh, chặn chất cấm Đánh giá hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2017 trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ NNPTNT cho rằng đã có sự chuyển biến đáng kể về điều kiện đảm bảo ATTP của cơ sở và chỉ số ATTP các nhóm sản phẩm chủ lực. Báo cáo kết quả giám sát năm 2017 được Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản cho thấy vấn đề ATTP đang được kiểm soát khá chặt chẽ, đặc biệt đã giải quyết dứt điểm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đưa tạp chất vào tôm, tiêm thuốc an thần cho gia súc trước khi giết mổ... Ông Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cho hay: “Trong năm 2017, Bộ NNPTNT đã tăng cường chỉ đạo các địa phương tổ chức sản xuất tập trung, quy mô lớn, kiểm soát ATTP ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Hầu hết các tỉnh đã triển khai vận động, hỗ trợ sản xuất nông sản, thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP. Tính đến nay đã có 1.406 cơ sở trồng trọt được chứng nhận VietGAP với diện tích khoảng hơn 18.200ha; khoảng 500 cơ sở nuôi thủy sản với diện tích nuôi trồng thủy sản là 2.618ha được cấp chứng nhận VietGAP và tương đương; 313 trang trại và 2.502 hộ chăn nuôi được chứng nhận VietGAP”. Thời điểm Tết Nguyên đán, lực lượng thanh tra liên ngành sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất kinh doanh chất phụ gia, gia vị. ảnh: ĐÌnh Thắng Phát huy những kết quả đã đạt được, Bộ NNPTNT đã ban hành kế hoạch hành động đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018. Về mục tiêu cụ thể, ông Nguyễn Văn Việt - Chánh Thanh tra Bộ NNPTNT cho biết: “Phấn đấu đến cuối năm 2018, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm qui định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản; ô nhiễm vi sinh trong thịt, thủy sản giảm 10% so với năm 2017. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (xếp loại A, B) tăng 10% so với năm 2017. Lo ngại chất phụ gia tung hoành Năm 2018 công tác thanh kiểm tra sẽ tập trung vào các vấn đề thuốc bảo vệ thực vật, vật tư đầu vào và chất cấm. Sẽ xử lý nghiêm và công bố công khai các đơn vị, cơ sở vi phạm trên phương tiện truyền thông đại chúng”.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám

Hiện nay một vấn đề nổi cộm về ATTP mà người tiêu dùng đang rất lo ngại đó là các chất phụ gia, gia vị kém chất lượng, thậm chí nhiễm chất gây ung thư được bán tràn lan tại các chợ truyền thống và các điểm nhỏ lẻ. Điển hình là vụ ớt bột nhiễm chất aflatoxin, hiện nay việc kiểm tra xử lý thông tin ớt bột nhiễm chất gây ung thư vẫn chưa được làm sáng tỏ. Đề cập vấn đề này, ông Nguyễn Văn Việt cho biết, đến thời điểm này đã hoàn thành việc lấy mẫu ớt bột tại các chợ dân sinh trên địa bàn các tỉnh phía Nam để phân tích truy tìm chất aflatoxin. Cũng theo thông tin từ Thanh tra Bộ NNPTNT, 126 mẫu ớt bột được lấy tại các khu chợ của 6 tỉnh phía Nam gồm: TP.HCM, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông Việt cho rằng, các mẫu ớt đang trong quá trình phân tích nhưng có thể khẳng định tỷ lệ có chất aflatoxin không phải là ít. Thanh tra Bộ NNPTNT cho hay thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các lực lượng liên ngành sẽ phối hợp tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh chất phụ gia, gia vị nhằm ngăn chặn loại bỏ các chất phụ gia, gia vị kém chất lượng ra khỏi thị trường, đem lại sự yên tâm cho người tiêu dùng. Theo đại diện Cục Bảo vệ thực vật, trong năm 2018 cục này sẽ tập trung quản lý thuốc bảo vệ thực vật, vật tư đầu vào đặc biệt là sản phẩm phân bón... Theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, năm 2018, Bộ NNPTNT sẽ tập trung thanh tra đột xuất các cơ sở sản xuất chế biến cung ứng ra thị trường, đặc biệt thanh tra đối với cơ sở giết mổ, sản phẩm tươi sống để người tiêu dùng yên tâm dịp tết...

