Thời tiết hôm nay 20/7: Miền Bắc mưa trắng khắp nơi, các hồ chứa đầy ắp nước

(Dân Việt) Thời tiết hôm nay (20/7): Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục diễn ra mưa lớn trong nhiều ngày tới, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét, ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nên ngày và đêm qua (tính đến 01 giờ ngày 20/07) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa đến mưa to.

Riêng các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi lớn hơn như (Lạc Sơn) Hòa Bình 121mm, (Kim Bôi) Hòa Bình 118mm, (Mai Châu) Hòa Bình 142mm, Mộc Châu (Sơn La) 156mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 189mm, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 109mm,…

Thời tiết hôm nay (20/7): Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét, ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Ảnh: IT

Hiện nay (20/7): Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh.

Dự báo: Ngày và đêm nay (20/7), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu Đông Bắc, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới, cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo mưa lớn tiếp theo.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (20/7) có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều hồ chứa đã đầy nước, nguy cơ cao gây mất an toàn cho các hồ chứa xung yếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.