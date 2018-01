Thu lãi tiền tỷ nhờ nuôi gà theo công nghệ khép kín

(Dân Việt) Đến xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư (Thái Bình) hỏi thăm anh Phạm Xuân Thủy, ai ai cũng biết. Sinh năm 1972, anh Thủy hiện đang là chủ trang trại gà nuôi theo công nghệ lạnh khép kín cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm.

Đầu tư công nghệ hiện đại

Trang trại của anh Thủy có 3 chuồng lạnh nuôi gà với tổng diện tích gần 3.000m2. Tường trang trại được thiết kế hệ thống làm lạnh cùng với những chiếc quạt thông gió, giúp điều hòa nhiệt độ ổn định. Bên trong trại gà, hệ thống máng nước tự động, khay để thức ăn… được sắp xếp hợp lý, phù hợp với từng ô ngăn cách nhằm tạo không gian thoải mái. Trong chuồng nuôi có hệ thống cho ăn, uống nước tự động hoặc bán tự động, giúp tiết kiệm nhân công.

Tuy có người làm nhưng anh Thủy vẫn trực tiếp chăm sóc, phòng, trừ dịch bệnh cho đàn gà. Ảnh: T.H

"Hơn 1 năm ròng rã giá lợn giảm sâu, nhưng nhờ có đàn gà cứu cánh, tôi gỡ thua lỗ cho đàn lợn. Xác định chăn nuôi theo hướng bền vững, tôi không nản chí mà tiếp tục đầu tư tái đàn với quy mô ổn định. Hiện tôi vẫn đang tiếp tục mở rộng trang trại lên 5ha, tăng thêm quy mô nuôi lợn, gà”. Anh Phạm Xuân Thủy

Với hệ thống nuôi khép kín này, lúc nào trang trại cũng nuôi 25.000 – 30.000 con gà trắng. Đặc biệt, đối với nuôi gà lạnh, anh Thủy chỉ nuôi trong khoảng 40 - 45 ngày là xuất, với trọng lượng trung bình đạt 3,3 kg/con.

Dẫn chúng tôi đi một vòng trang trại, anh Thủy cho biết: “Mô hình này tuy ban đầu chi phí đầu tư khá cao nhưng lại rất chắc ăn. Toàn bộ quy trình từ nuôi đến cho ăn đều được khép kín nên gà lớn nhanh, đều và hầu như không có bệnh tật gì. Công việc chăm sóc gà cũng khỏe hơn nhiều so với nuôi gà theo mô hình chuồng hở”.

Bén duyên với gà công nghiệp – gà trắng từ hơn chục năm nay, lúc đầu anh Thủy chỉ nuôi với số lượng nhỏ và chăn theo hình thức thủ công. Mặc dù trong suốt quá trình nuôi, vợ chồng anh không gặp rủi ro nào, nhưng năng suất và thu nhập theo hình thức này không cao.

Năm 2015, với số vốn tích lũy được, vợ chồng anh Thủy quyết định đầu tư quyết định đầu tư xây trại lạnh để tạo môi trường thuận lợi cho việc nuôi gà trắng, lợn siêu nạc quy mô lớn. “Khi đó, nhiều người ngăn cản vì lo anh vất vả, rủi ro chăn nuôi cao nhưng anh không nao núng, quyết tâm thực hiện” - chị Miền, vợ anh Thủy chia sẻ.

Diện tích trang trại ở trong nhà chật chội, vợ chồng anh Thủy bèn tích tụ rồi mua 2,5ha đất bãi sản xuất kém hiệu quả để làm trang trại. Anh Thủy cũng cho biết thêm, vốn đầu tư ban đầu khoảng gần 5 tỷ đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại hiện đại, khoa học, đổi lại, hiệu quả kinh tế cao thấy rõ. Trung bình một năm, trang trại của anh Thủy nuôi được 6 lứa gà, xuất ra thị trường 85 - 150 tấn thịt gà, trừ chi phí gia đình anh Thủy thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

“Sau khi hoàn thiện chuồng trại, tôi tổ chức chăn nuôi gà, lợn với quy mô lớn từ 25.000 - 30.000 con gà siêu nạc. Mặc dù có cán bộ kỹ thuật tại trang trại nhưng hàng ngày vợ chồng tôi vẫn luôn bám sát, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo phòng bệnh, xử lý các vấn đề phát sinh trên đàn lợn, gà”.

Chăm sóc đàn gà như con thơ

Cùng anh Thủy vào khu chuồng lạnh nuôi hơn 10.000 con gà siêu nạc, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì nuôi gà mật độ cao nhưng chuồng rất thoáng, sạch, không có mùi hôi. Anh Thủy giải thích: “Nuôi gà siêu nạc như chăm sóc con thơ vậy, đòi hỏi người chăn nuôi phải chăm sóc từ chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, bảo đảm nhiệt độ, tránh gió lùa cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một”.

Đặc biệt, dưới nền chuồng nuôi gà anh cho rải một lớp trấu dày khoảng 30cm, hàng ngày công nhân đảo trấu với vôi bột xử lý phân gà, phun thuốc tiêu độc khử trùng quanh chuồng, giữ chuồng trại sạch sẽ, nhờ đó gà không bị ốm, dịch bệnh.

Về mùa đông, gà siêu nạc kém chịu rét, anh Thủy lắp đặt bóng đèn sưởi và hệ thống bếp than bảo đảm nhiệt độ chuồng nuôi luôn duy trì ổn định 27 - 30 độ C. Để gà có chất lượng thịt ngon, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, anh Thủy cho gà ăn bằng nguồn cám tiêu chuẩn. Thông thường một lứa gà có thể xuất bán sau 55 ngày chăm sóc.

Cùng với gà siêu nạc, trang trại của anh Thủy thường xuyên nuôi 600 - 700 con lợn thịt. So với gà siêu nạc, đàn lợn đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc đơn giản hơn, tuy vậy, mỗi ngày 2 lượt anh Thủy trực tiếp vào chuồng kiểm tra và phát hiện dấu hiệu kém ăn, ốm của từng con lợn để chỉ đạo nhân công chăm sóc, phòng và điều trị bệnh kịp thời. Nhờ đó đàn lợn phát triển tốt, sau 5 tháng đạt trọng lượng từ 130 - 160kg/con.