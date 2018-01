Thủ phủ mai miền Trung trắng đêm canh hoa nở đúng tết

(Dân Việt) Còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn ở làng mai xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, Bình Định) đang tất bật, bận rộn chăm sóc để hoa nở đúng vào dịp tết.

“Chăm mai như chăm con”

Nhà vườn ở làng mai Nhơn An đã lặt lá để chuẩn bị cho mùa mai tết. Ảnh: D.T

"Vụ mai Tết năm nay, tiến độ xuất bán mai chậm hơn so với mọi năm vì thời tiết diễn biến phức tạp, thương lái còn ngần ngại chưa dám đặt cọc mua mai với số lượng lớn. Có lẽ phải chờ khi mai bung nụ thì hoạt động mua bán mới khá hơn”. Ông Nguyễn Tấn Đức -

Chủ tịch UBND xã Nhơn An

Về Nhơn An thời điểm này, đến các làng nghề trồng mai kiểng như: Háo Đức, Trung Định, Thanh Liêm, Thành Thái… chúng tôi thấy sắc vàng hoa mai đã lác đác nở ở các nhà vườn. Theo người trồng mai, ngoài kỹ thuật chăm sóc và chọn giống mai đẹp, thì thời tiết mới là yếu tố quyết định vụ mai thành hay bại.

Có thâm niên 30 trồng mai kiểng, ông Bùi Thành Long (trú thôn Háo Đức, xã Nhơn An) cho biết: “Năm nay nhuận, tết muộn hơn so với bình thường 1 tháng nên xuất hiện tình trạng lá mai bị già rồi vàng úa, rụng. Tình trạng này không ảnh hưởng đến việc mai nở sớm hay muộn. Tuy nhiên, nỗi lo của người trồng mai năm nay là thời tiết quá khắc nghiệt, rét lạnh kéo dài, ảnh hưởng nhiều đến thời điểm hoa mai nở”.

Ông Long cho rằng, giá mai năm nay không tăng hơn so với năm ngoái nhưng sức mua vẫn chậm. Giá mai bán sỉ dao động từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/chậu mai từ 3-4 năm tuổi. Còn lại, tùy theo độ tuổi của cây mai mà bán giá từ 2 triệu đồng đến vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng với loại mai “cổ thụ”, có dáng độc.

“Chăm mai cũng như chăm con vậy, theo dõi từng ngày, có bệnh thì phải chữa ngay nếu không muốn cây rơi vào tình thế nguy hiểm. Hiện tại, nhiều nhà vườn đã lặt lá để mai nở hoa dịp tết, thương lái các tỉnh miền Nam, phía Bắc cũng đã kéo về đây để tìm mua” - ông Long nói.

Trong khi đó, dù bỏ ra hàng chục triệu đồng dựng mái che trồng mai nhưng ông Nguyễn Trí Tuấn (trú thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An) vẫn chưa hết lo lắng. Theo ông Tuấn, thời tiết thích hợp để cây mai phát triển là dưới 32 độ C, nhưng hè vừa rồi có lúc nhiệt độ lên hơn 40 độ C nên cây mai bị táp và rụng lá. Đó là chưa kể đến thời điểm mưa kéo dài, rồi lũ lụt liên tục khiến người trồng mai phải tốn nhiều công sức chăm bón.

“Có rất nhiều người đổi đời nhờ trồng mai, nhưng cũng không dễ dàng. Nhất là thời điểm cận tết, các chủ vườn mai thấp thỏm, lo âu ăn không ngon ngủ không yên vì lo mai nở sớm hoặc muộn so với tết. Người trồng mai ngoài mồ hôi công sức mình bỏ ra còn phải trông trời, trông đất nữa. Thời điểm quyết định này, nếu thời tiết không thuận lợi thì công sức cũng đổ xuống sông xuống bể” - ông Tuấn lo lắng.

Lo trộm dựng lều, canh mai

Hàng ngàn chậu mai đã được mang ra khoảng đất trống ngay đường vào thôn Háo Đức (xã Nhơn An) như thường lệ. Người bán, kẻ mua, từng lượt xe chở mai ra. Ai nấy đều tất bật, không khí tết như đến gần hơn với làng mai lớn nhất miền Trung này, bởi vùng đất Nhơn An từ lâu đã nổi tiếng khắp trong Nam, ngoài Bắc.

Để chuẩn bị hàng cho dịp tết, anh Phan Văn Vinh (trú xã Nhơn An) phải bỏ tiền thuê nhiều nhân công vận chuyển 200 chậu mai từ vườn đến bãi bán mai tập trung ven đường ĐT 639.

“Năm ngoái do ảnh hưởng của 5 trận lũ nên người trồng mai không có thu nhập. Năm nay, chỉ mong thời tiết thuận lợi, hoa mai bung nở đúng tết thì người dân mới hy vọng có tiền lo sắm tết” - anh Vinh chia sẻ.

Phần lớn các chậu mai được nhà vườn bán với giá từ vài trăm ngàn đến 1 triệu đồng/chậu. Nhưng có những cây mai bon sai giá từ vài chục triệu đến trăm triệu đồng. Anh Vinh bật mí, những cây có giá cao là cây có gốc lớn (20 - 30 năm tuổi), dáng bon sai, hoa bung rất đẹp mang ý nghĩa sung túc, phú quý. Những cây mai này thường được các đại gia chọn mua để làm quà biếu tết.

Anh Nguyễn Văn Minh (35 tuổi), mang 200 gốc mai 4 năm tuổi dựng lều ven đường để bán, chia sẻ: “Ở căn lều chật hẹp này, ban ngày thì nắng nóng, đêm về thì rất nhiều muỗi, chập chờn khó ngủ. Trong khi đó, ăn uống qua loa… rất nhiều khó khăn, nhưng mỗi năm chỉ có 1 tháng bận rộn buôn bán nên phải biết cách làm quen. Điều chúng tôi lo sợ nhất là trộm, vì vậy khi nghe tiếng động có dấu hiệu nghi ngờ thì phải thức dậy ngay nếu không muốn bị mất mai”.

Theo lãnh đạo xã Nhơn An, toàn xã có 5 thôn chuyên canh trồng mai cảnh phục vụ dịp tết. Mỗi năm, tổng doanh thu của người dân xã Nhơn An từ mai tết khoảng 18 tỷ đồng.