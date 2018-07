Tư thương Trung Quốc mua hạt sầu riêng để trồng ở Lào, Campuchia?

Theo Chi cục TT-BVTV tỉnh Lâm Đồng, việc thu mua lại hạt từ các quả sầu riêng thực sinh bán cho khách ăn cũng nhằm cung cấp cho các vườn ươm để sản xuất cây gốc khỏe, hạn chế việc các vườn giống mua quả chín non, rụng non do gió để làm hạt giống. Đây cũng là cảnh báo về sự thiếu hụt cây gốc ghép khi các vùng trồng cây sầu riêng giống ghép chưa chủ động xây dựng các vườn cây cung cấp hạt giống cho việc nhân giống sầu riêng.