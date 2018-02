Xây dựng mảnh đất Tây Đô văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 1. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 7,5% đến 8%; trong đó: nông nghiệp - thủy sản tăng từ 0,45% đến 0,54%; công nghiệp - xây dựng tăng từ 7,86% đến 8,43%; thương mại dịch vụ tăng từ 8,37% đến 8,71%. 2. GRDP bình quân đầu người đạt từ 80,4 triệu đồng đến 80,8 triệu đồng, tăng từ 10,20% đến 10,71% so với ước thực hiện năm 2017. 3. Cơ cấu kinh tế: Trong cơ cấu GRDP, tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản chiếm từ 8,07% đến 8,10%, công nghiệp-xây dựng chiếm 32,77% đến 32,79% và thương mại dịch vụ chiếm 59,13% đến 59,14%. 4. Kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ ngoại tệ 1.790 triệu USD, tăng 1,19% so ước thực hiện năm 2017. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 400 triệu USD, giảm 6,52% so với ước thực hiện năm 2017. 5. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 56.000 - 61.000 tỷ đồng, tăng từ 0,25% đến 9,2% so ước thực hiện năm 2017. 6. Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu Trung ương giao 11.076 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 11.892 tỷ đồng, tăng 3,07%. 7. Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: Trẻ vào học mẫu giáo 91,5%, bậc tiểu học 100%, bậc trung học cơ sở 89,5%, bậc trung học phổ thông 68%.