Xuất khẩu điều như "diều gặp gió", giá điều sẽ còn tăng nữa

Tiềm ẩn rủi ro do phụ thuộc quá lớn nguồn điều thô nhập khẩu Tuy giá trị XK điều trong năm 2017 đạt kỷ lục mới trên 3,5 tỷ USD, giá nhân điều XK cũng đạt mức bình quân kỷ lục là khoảng 10 USD/kg, nhưng lợi nhuận của các DN lại không được như kỳ vọng. Nguyên nhân là do giá XK tuy tăng cao, nhưng không theo kịp đà tăng của giá điều nguyên liệu. 11 tháng đầu năm 2017, trong khi lượng điều nguyên liệu NK tăng 27,4% thì giá trị điều NK lại tăng tới 60,9%. Tính bình quân, mỗi tấn điều thô NK có giá 1.970 USD, cao hơn 409 USD/tấn so với giá bình quân của điều thô NK trong 11 tháng năm 2016. Tính ra, trong 11 tháng đầu năm 2017, giá điều thô NK đã tăng tới 26,2% so với cùng kỳ 2016, cao hơn mức tăng của giá nhân điều XK (tăng 22,3%). Do giá điều thô NK tăng cao, nên năm 2017 cũng là lần đầu tiên giá trị NK điều thô đã vượt mốc 2 tỷ USD (đến hết tháng 11 là gần 2,4 tỷ USD). Giá điều thô NK tăng cao có nguyên nhân không nhỏ từ việc mất mùa điều ở Việt Nam và Campuchia. Như vậy, có thể thấy dù điều thô NK đã góp phần tạo ra giá trị thặng dư không nhỏ cho ngành điều, đóng góp quan trọng vào kỷ lục XK hơn 3,5 tỷ USD, nhưng việc phụ thuộc quá lớn vào nguồn điều thô NK vẫn đang tiềm ẩn những rủi ro và hạn chế không nhỏ tới sự phát triển của ngành chế biến điều Việt Nam.