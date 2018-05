Bác sĩ Hoàng Công Lương lý giải việc mặc áo xanh suốt 3 ngày dự tòa

(Dân Việt) Bác sĩ Hoàng Công Lương đã giải thích về lý do anh mặc chiếc áo màu xanh ngọc suốt 3 ngày dự tòa.

Bác sĩ Hoàng Công Lương mặc áo xanh với hy vọng HĐXX xét xử đúng người, đúng tội. Ngày 18/5, TAND TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) tiếp tục xét xử bác sĩ Hoàng Công Lương và hai bị cáo Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty Trâm Anh) và Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa Hòa Bình) trong vụ án 8 người chết vì sự cố chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tại phiên tòa sáng nay, bác sĩ Lương tiếp tục mặc một chiếc áo màu xanh ngọc bích như hai ngày xử liền trước. Với chiếc áo này, vị bác sĩ 31 tuổi trở nên khá nổi bật giữa hàng chục người có mặt tại phòng xử án. Chia sẻ với PV trong giờ nghỉ trưa nay, bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết, anh chọn mặc áo xanh ngọc bích ở 3 ngày vừa qua bởi anh thích màu này và màu xanh thể hiện thông điệp của sự hy vọng. “Tôi hy vọng rằng HĐXX sẽ xử đúng người, đúng tội”, bị cáo Lương chia sẻ. Chiếc áo xanh ngọc bích khiến bác sĩ Lương trông khá nổi bật giữa phiên tòa. Theo bác sĩ Hoàng Công Lương, ngày đầu trong phiên tòa, tâm lý của anh chưa được tốt. Tuy nhiên, trải qua mấy ngày xét xử, tâm lý của anh đã tốt hơn rất nhiều. Trong phiên xử sáng nay, luật sư Nguyễn Chiến (bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương) đã đặt một loạt câu hỏi cho điều tra viên Bùi Tuấn Nghĩa về quá trình điều tra. Trong đó có nội dung luật sư Chiến cho rằng, lời khai của bị cáo Lương và ông Hoàng Đình Khiếu (phó giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình) giống nhau. “Hai bản khai của hai người nhưng tại sao lại giống nhau như vậy? luật sư Chiến đặt vấn đề. Trả lời câu hỏi của luật sư, điều tra viên Bùi Tuấn Nghĩa cho rằng, việc hỏi cùng đúng trình tự pháp luật, khác quan và “việc giống nhau chỉ là ngẫu nhiên”. Trước việc này, bị cáo Hoàng Công Lương lên đối chất, khẳng định đã khai về nhiệm vụ của mình dựa trên lời khai của bác sĩ Hoàng Đình Khiếu, được điều tra viên cho xem. Sau đó, luật sư Nguyễn Văn Chiến tiếp tục hỏi về việc điều dưỡng viên Đỗ Thị Điệp khai đã được điều tra viên cho xem cuốn sổ giao ban cuối năm 2015 bằng bản ảnh, để từ đó nữ điều dưỡng viên này khai bác sĩ Hoàng Công Lương được giao phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo. Mặc dù được đối chất trực tiếp trước tòa, bà Điệp tái khẳng định có được điều tra viên cho xem cuốn sổ trên, nhưng ông Nghĩa ngay tức khắc phủ nhận điều này. Đặc biệt, luật sư Chiến đề nghị điều tra viên Nghĩa trả lời về việc tại sao có hai biên bản ghi lời khai của bà Đỗ Thị Điệp cùng được ghi bắt đầu vào 14 giờ và kết thúc vào 15h30 ngày 15/7/2017. Tuy nhiên, ông Nghĩa chỉ ngắn gọn “Sự trùng hợp này đã thể hiện rõ trong hồ sơ, tôi không giải thích gì thêm”.

