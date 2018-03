Bắt giữ vụ đánh bạc tại nhà Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk

(Dân Việt) Cơ quan Công an xác nhận có 6 đối tượng bị bắt giữ, hiện trường thu được hơn 10 triệu đồng dưới chiếu bạc và hơn 20 triệu đồng trong người các đối tượng.

Trưa 3.3, người phát ngôn công an tỉnh Đắk Lắk, thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu xác nhận việc Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa bắt giữ 6 đối tượng tham gia đánh bạc tại phường Tân An.

Giấy đi đường của ông Thành do Sở Y tế Đắk Lắk cung cấp.

Theo thượng tá Tuấn thông tin, vụ đánh bạc bị bắt giữ lúc 17 giờ ngày 27.2, tại hiện trường thu giữ hơn 10 triệu đồng trên chiếu bạc và hơn 23 triệu đồng trong người các đối tượng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ bắt giữ nói trên xảy ra tại nhà ông Nguyễn Trung Thành (Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk) ở số nhà 46, đường Thái Phiên, phường Tân An.

Cùng ngày, ông Thành cũng xác nhận với phóng viên có việc công an bắt giữ một nhóm người đánh bạc tại nhà mình. Theo ông Thành, ngày 27.2, gia đình ông có một số người bạn từ TP.HCM lên chơi. Do đó vợ ông gọi thêm một số bạn bè ở TP.Buôn Ma Thuột đến cùng ăn trưa. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, vợ ông đi làm. Khi đi làm về, vợ ông thấy công an đang bắt đánh bạc tại nhà mình.

Ông Thành cũng cho biết, sáng 27.2, ông ra sân bay TP.Buôn Ma Thuột đi Hà Nội họp nên không biết sự việc trên. Cũng theo ông Thành, thời điểm công an bắt quả tang vụ đánh bạc, trong nhà tôi có mẹ già hơn 87 tuổi đã lẫn và 1 người giúp việc.

Trưa 3.3, ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, xác nhận việc ông Thành đi công tác ở Hà Nội hôm 27.7. Theo đó, ông Thành đang đi dự "Hội nghị biểu dương Cô đỡ thôn, bản tiêu biểu" do Bộ Y tế tổ chức.