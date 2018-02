Bắt quả tang đường dây rút ruột xăng dầu cực lớn ở TP.HCM

(Dân Việt) Công an TP.HCM vừa phục kích bắt quả tang các tài xế xe bồn rút ruột xăng dầu trong quá trình vận chuyển sau nhiều ngày theo dõi.

Ngày 10.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên rút ruột xăng dầu từ các xe bồn với tang vật lên tới hàng nghìn lít. Đồng thời, công an tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Ngô Văn Trí (SN 1975, chủ kho), Đường Hoàng Duy (SN 1991, quản lý kho, cùng ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM), Lê Minh Phúc (SN 1993, ngụ quận 7, TP.HCM), Gõ Gia Bảo (SN 1999, quê Bến Tre) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1972, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng bị bắt quả tang. Ảnh: C.T

Qua nhiều ngày theo dõi, trinh sát Công an TP.HCM phát hiện nhiều tài xế móc nối với các đối tượng khác để rút ruột xăng dầu từ các xe bồn vận chuyển nhiên liệu ở một kho không số nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Công an xác định đây là một đường dây chuyên rút ruột xăng dầu nên tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh.

Khoảng 12h ngày 8.2, trinh sát Đội 4 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã đột kích vào điểm trên. Thời điểm đột kích, công an bắt quả tang tài xế Hùng đang cùng một số đối tượng tổ chức rút ruột xăng dầu từ các xe bồn để bán cho Trí và Duy.

Công an đột kích bất ngờ vào kho hàng. Ảnh: C.T

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận, chiếc xe bồn mang BKS: 83C-018.09 đến kho xăng dầu Dapha Gò Dầu để lấy 14.000 lít xăng E5 đi giao cho một cửa hàng ở tỉnh Sóc Trăng. Khi trên đường đi về, tài xế Hùng đã di chuyển vào kho hàng này rồi lấy 180 lít xăng trong xe đựng trong 6 can loại 30 lít và mở nắp bồn xăng hút trộm thêm được hơn 1.500 lít xăng E5 thì bị công an phát hiện.

Theo khai nhận ban đầu, Trí thu mua xăng dầu từ tháng 8.2017. Mỗi ngày, kho của Trí hoạt động từ sáng đến chiều. Trí mua xăng với giá 12.500 đồng/lít với xăng E5 và bán ra với giá là 13.500 đồng/lít. Trí còn thuê thêm Phúc, Bảo làm giúp việc cho mình.

Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.