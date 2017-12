Chân dung “nữ doanh nhân vàng” xứ Huế bị khởi tố

(Dân Việt) Nữ chủ nhiệm hợp tác xã nổi tiếng với chuỗi siêu thị tại Thừa Thiên - Huế vừa bị khởi tố được coi là “doanh nhân vàng” của vùng đất cố đô.

Bà Lê Thị Hương (SN 1958) - Chủ nhiệm Hợp tác xã Thương mại, dịch vụ Thuận Thành (HTX Thuận Thành) được coi là “doanh nhân vàng” của xứ Huế nên thông tin người phụ nữ này bị khởi tố vì vi phạm pháp luật thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận tại Thừa Thiên - Huế.

"Nữ doanh nhân vàng" Lê Thị Hương.

Hàng chục năm qua, tên tuổi của bà Lê Thị Hương gắn liền với thương hiệu của HTX Thuận Thành - tổ chức kinh tế ra đời từ năm 1976 và nổi tiếng với hệ thống siêu thị tại Thừa Thiên - Huế. Bà Hương chính là người đã chèo lái HTX Thuận Thành “vượt qua giông bão” để trở thành một doanh nghiệp mạnh ở tỉnh.

Những ngày đầu vào làm việc tại HTX Thuận Thành, công việc của bà Hương là mậu dịch viên. Là người tận tụy với công việc và có tinh thần cầu tiến nên bà là nhân viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 1990, bà Hương được đưa vào Ban Chủ nhiệm HTX Thuận Thành rồi sau đó giữ chức Chủ nhiệm. Đây là thời điểm khắc nghiệt nhất khi chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường và HTX Thuận Thành đứng bên bờ vực phá sản vì làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, không có tiền trả lương cho cán bộ, nhân viên.

Bằng việc huy động mọi người trong HTX cho vay tiền, vàng để có vốn phát triển kinh doanh, bà Hương đã đưa HTX từ bờ vực phá sản đến làm ăn ngày càng phát đạt.

Từ năm 2005, HTX đưa vào hoạt động siêu thị đầu tiên tại TP.Huế, tiếp đó là nhiều siêu thị khác cùng hàng loạt căng-tin ở các trường học, bệnh viện, khu công nghiệp. Mạng lưới kinh doanh cũng được mở rộng với hơn 1.500 đại lý lớn nhỏ trên khắp địa bàn trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, HTX cũng triển khai nhiều chương trình từ thiện xã hội nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, người già neo đơn…

Cơ quan công an khám xét trụ sở Hợp tác xã Thương mại, dịch vụ Thuận Thành.

Chính nhờ sự “chèo lái” của bà Hương mà HTX Thuận Thành đạt được rất nhiều danh hiệu. HTX này đã được trao tặng các huân chương Lao Động hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương và địa phương cùng hàng loạt giải thưởng có giá trị.

Riêng cá nhân bà Hương cũng đã được trao tặng nhiều huy chương, giải thưởng, như: Được Bộ Thương mại tặng Huy chương Vì sự nghiệp ngành thương mại, Liên minh HTX Việt Nam tặng Huy chương Vì sự nghiệp HTX và nhiều bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Liên minh HTX Việt Nam, UBND TP.Huế…

Đặc biệt, vào đầu năm 2010, bà Hương được Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam trao tặng giải thưởng Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2009 - Cúp bông hồng vàng. Đây là giải thưởng giành cho những nữ doanh nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Tên gọi “nữ doanh nhân vàng” nhiều người dùng để nói về bà Hương xuất phát từ đây.

Những năm gần đây, từ khi các siêu thị BigC, Coppmart ra đời ở TP.Huế, hoạt động kinh doanh siêu thị của HTX Thuận Thành gặp nhiều khó khăn. Nhiều siêu thị trong chuỗi siêu thị của HTX này đã rơi vào cảnh thua lỗ, phải ngừng hoạt động.

Như tin đã đưa, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Hương. Theo thông tin ban đầu, bà Hương bị khởi tố vì vi phạm pháp luật về kinh tế, nhưng vi phạm cụ thể chưa được tiết lộ.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, trong chiều 29.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành khám xét trụ sở HTX Thuận Thành (69 Nguyễn Biểu, phường Thuận Thành, TP.Huế) để thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bà Hương để xử lý theo đúng quy định.