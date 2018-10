Chồng tạt xăng đốt vợ, đốt luôn cả chủ nhà

Chồng tạt xăng đốt vợ, đốt luôn cả chủ nhà

(Dân Việt) Đi nhậu về nhà, không thấy vợ nên ông Có đã gọi điện cãi nhau, rồi chạy đến cửa hàng tạt xăng và châm lửa đốt vợ mình. Ngọn lửa bùng cháy khiến vợ ông Có và một người khác bị bỏng nặng.

Ngày 1.10, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ phóng hỏa khiến hai người bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 26.9 ông Đoàn Văn Có (SN 1972, trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê) đi nhậu về không thấy bà Trần Thị Nghĩa (vợ ông Có) ở nhà nên gọi điện ghen tuông và cãi nhau với bà Nghĩa. Sau đó, ông Có cầm chai nhựa chứa khoảng 1 lít xăng đến nhà ông Bùi Kim Ngọc (SN 1956, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê) nơi vợ ông Có thuê để bán trái cây.

Nhiều vật dụng trong nhà bị cháy đen

Tại đây, ông Có và bà Nghĩa tiếp tục cãi nhau, trong lúc cãi cự ông Có dọa tạt xăng đốt nên bà Nghĩa bỏ chạy vào nhà ông Ngọc kêu cứu. Nghe ồn ào, ông Ngọc đi từ trong nhà ra thì thấy ông Có cầm chai xăng tạt vào người bà Nghĩa đồng thời trúng vào người ông Ngọc.

Chưa dừng lại ở đó, ông Có còn dùng bật lửa châm vào người vợ mình khiến ngọn lửa bùng cháy rồi lan sang ông Ngọc và các vật dụng khác trong nhà. Ngay sau khi phóng hỏa, ông Có bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó được gia đình và cơ quan chức năng vận động và đã ra đầu thú.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an Phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với Công an thị xã An Khê đến hiện trường dập tắt ngọn lửa, đưa ông Ngọc và bà Nghĩa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, ông Ngọc và bà Nghĩa được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, ông Ngọc bị bỏng 90%, còn bà Nghĩa bị bỏng 60%.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an thị xã An Khê điều tra, làm rõ.