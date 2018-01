Clip: Nhóm thanh niên rượt đuổi, chém nhau kinh hoàng trong đêm

(Dân Việt) Hơn chục thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi nhau ở Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) khiến nhiều người khiếp sợ.

Nguồn clip: Song Lê Tối 14/1, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại hình ảnh hai nhóm thanh niên cầm theo hung khí đuổi chém nhau ở khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Theo như clip, hai nhóm thanh niên va chạm nhau ở quán hát trong khu công nghiệp sau đó cầm dao, mã tấu và gạch choảng nhau. Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng khiến nhiều người khiếp sợ trước tính manh động của nhóm thanh niên trên. Hình ảnh nhóm thanh niên rượt đuổi chém nhau tại khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh cắt từ clip Sáng 15/1, Đại tá Vũ Xuân Lộc - Trưởng Công an huyện Yên Phong cho biết, sau nhận được tin báo về vụ việc, đơn vị đã cử nhiều cán bộ công an vào cuộc, làm rõ nhóm đối tượng xảy ra ẩu đả. “Bước đầu, xác định nhóm người này không phải người địa phương mà là ở các tỉnh khác đến Bắc Ninh làm công nhân. Sau khi đi vào quán hát, nhóm thanh niên có uống rượu và đã hiểu nhầm nhau nên xảy ra xô xát”, ông Lộc thông tin. Cũng theo ông Lộc, sau vụ việc, một nam thanh niên bị thương nhẹ. Hiện tại, cơ quan công an đang xác minh danh tính các đối tượng trong và xử lý theo quy định của pháp luật.

