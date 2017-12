Điều tra nhóm cho tiểu thương ở Cần Thơ vay với lãi suất "cắt cổ"

(Dân Việt) Công an xác định có 116 tiểu thương ở Cần Thơ đã vay tiền từ đường dây cho vay lãi suất "cắt cổ" với tổng số tiền vay hơn 830 triệu đồng.

Chiều nay (26.12), thông tin từ Công an quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) cho biết, trong cùng ngày, đã tiến hành làm việc với nhóm đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.

Theo đó, nhóm đối tượng này gồm có: Phan Văn Thiêm (42 tuổi), Phạm Quang Hưng (28 tuổi), Trần Văn Cuông (45 tuổi, ngụ cùng tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Phan Tuấn Anh (22 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Nông).

Các đối tượng cho vay nặng lãi tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan công an, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an quận Bình Thủy phối hợp với lực lượng Công an TP.Cần Thơ bất ngờ kiểm tra số nhà 69/29D (khu vực 5, phường An Thới, quận Bình Thủy). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hung khí (12 ống tuýp sắt, cây côn sắt, dao bấm), các sổ sách, chứng từ có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Hung khí được lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Qua thống kê sổ ghi chép ban đầu, cơ quan công an xác định có 116 người vay tiền với tổng số tiền vay hơn 830 triệu đồng. Trong đó, quận Ô Môn có 42 người vay, quận Thốt Nốt có 14 người, huyện Thới Lai có 46 người...

Qua làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi cho vay với lãi suất cao. Những người vay và trả tiền góp là các tiểu thương, người buôn bán nhỏ ở các quận, huyện trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Theo lời trình bày của 31 người vay tiền, họ vay với lãi suất rất cao (20%/tháng), ngoài ra còn có thêm tiền phí là 300.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Thủy tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.