Gã chồng giết vợ khai từng giết mẹ ruột rồi chôn xác trong vườn

(Dân Việt) Nghi ngờ vợ có nhân tình, gã chồng đã ra tay sát hại người từng "đầu ấp tay kề" với mình. Tuy nhiên, cũng từ đây, một tội ác không thể dung thứ khác của kẻ sát nhân đã bị lật tẩy.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Cảnh sát đào bới tại ngôi nhà cũ của hung thủ Ngày 5/2/2017, trong khu vườn của một ngôi nhà khá khang trang ở thành phố Raipur, bang Chhattisgarh, Udayan Das mặc chiếc áo khoác đen, đeo mặt nạ đen sau khi đứng suy nghĩ vài phút đã chỉ vào một khu đất. Vài giờ sau, cảnh sát đã tìm thấy gần như trọn vẹn một bộ xương người nằm dưới lớp đất sâu 2,5m. Từ năm 2008, gia đình Udayan Das đã sống ở đây sau khi mẹ anh ta chuyển công tác về văn phòng chính phủ ở Raipur. Đã hơn 5 năm Udayan Das mới quay lại nơi này nhưng lại dưới danh nghĩa của một nghi phạm giết mẹ. Và quá trình đưa Udayan đến đây là cả một câu chuyện dài khiến nhiều người cảm thấy kinh hãi. Vụ án mạng thứ nhất Đã nhiều ngày trôi qua, gia đình cô Akansha Sharma không thể liên lạc được với con gái. Đây là điều khá bất thường bởi từ khi kết hôn hơn 2 năm trước, Akansha ít khi để quá 2 ngày không gọi điện cho bố mẹ. “Dù đã lấy chồng nhưng Akansha chưa bao giờ đi đâu mà không thông báo cho chúng tôi biết", mẹ cô nhớ lại. Gọi điện cho Udayan Das, họ chỉ biết rằng Akansha báo với chồng rằng phải đi công tác đột xuất và từ hôm đó anh cũng không thể liên lạc với vợ. Nhiều ngày trôi qua, linh cảm có điều gì đó chẳng lành xảy ra, gia đình cô đi trình báo với cảnh sát. Dựa vào những thông tin được và lời khai của các nhân chứng, cảnh sát đã hướng sự nghi ngờ tới Udayan Das. Ban đầu, Udayan không chịu hợp tác, luôn tìm mọi cách khai quanh co và còn cáo buộc cảnh sát tội vu khống nhưng cuối cùng, trước những chứng cứ không thể chối cãi, kẻ thủ ác đã phải thừa nhận hành vi tội ác của mình khi chính là hung thủ sát hại vợ. Theo lời khai của Udayan Das, ngay sau khi kết hôn, giữa hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn và thường xuyên cãi vã nhau mà nguyên nhân xuất phát từ những điều vụn vặt. Mâu thuẫn không được giải quyết mà ngày càng gay gắt. Gần đây, Udayan phát hiện vợ mình có những “dấu hiệu lạ” như thường xuyên nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác nên nghi ngờ cô có mối quan hệ “ngoài luồng”. Vào ngày xảy ra vụ án, hai người lại có một cuộc tranh luận về việc này. Akansha Sharma cho biết những người đàn ông cô nói chuyện đều là đồng nghiệp có liên quan tới công việc của cô. Mặc dù vậy, Udayan vẫn không tin và trong cơn giận dữ đã ra tay bóp cổ vợ đến chết rồi sau đó chôn vùi thi thể nạn nhân tại khu vực gần nhà ở thành phố Bhopal thuộc bang Madhya Pradesh. Vụ án mạng thứ hai Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát tiếp tục phát hiện ra một vụ án mạng kinh hoàng khác. Theo đó, người đàn ông này cũng là kẻ đã giết hại mẹ mình vào năm 2012 và chôn thi thể bà ngay trong vườn nhà của ngôi nhà cũ. Được biết, cha của Udayan Das đã mất từ lâu và hai mẹ con Udayan chuyển tới sống ở đây từ năm 2008. Việc mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào mình đã khiến Udayan cảm thấy áp lực. Mỗi khi kết quả học tập không được như ý, bà lại nhiếc móc con. Cứ như vậy, nỗi bực tức trong lòng Udayan ngày càng lớn dần. Vào ngày xảy ra vụ án năm 2012, Udayan xin tiền mẹ để trang trải một số khoản chi tiêu nhưng không được. Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, Udayan sát hại mẹ bằng 3 nhát dao chí mạng khiến bà gục tại chỗ. Xong xuôi, Udayan khiêng xác nạn nhân vào nhà vệ sinh để dọn dẹp hiện trường và định đem đi phi tang. Rạng sáng hôm sau, thi thể nạn nhân được nhét vào bao nhưng khi hung thủ khiêng ra tới cửa thì thấy có nhiều người qua lại nên đành quay vào chờ đợi cơ hội để phi tang. Đến đêm, một lần nữa hung thủ định thực hiện âm mưu của mình nhưng lại vẫn không thành. Cuối cùng, Udayan quyết định đem chôn luôn trong vườn nhà. Năm 2013, bằng cách sử dụng giấy chứng tử giả của mẹ, Udayan đã bán ngôi nhà và chuyển đến nơi khác sinh sống. “Ngay cả chủ nhà mới cũng không thể ngờ rằng bao năm qua, họ đã sống cạnh một xác chết mà chẳng hay biết”, cảnh sát cho hay ----------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 18/5/2018.

