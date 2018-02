Hà Nội: Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND phường và 7 đối tượng

(Dân Việt) Ông Nguyễn Hữu Khiêm - nguyên Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh là 1 trong 8 đối tượng bị khởi tố vì sai phạm trong hỗ trợ đền bù dự án Khu đô thị (KĐT) Tây Hồ Tây, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 8 đối tượng liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án KĐT Tây Hồ Tây. Trong đó có ông Nguyễn Hữu Khiêm - nguyên Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh.

Theo CSĐT TP.Hà Nội, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, lợi dụng chính sách đặc thù, một số cán bộ Tổ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án này đã đưa 29 hộ dân ra nhận đất nông nghiệp của 29 hộ khác rồi nhận tiền bồi thường hỗ trợ sai quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 27 tỷ đồng.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Một góc dự án KĐT Tây Hồ Tây thuộc quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Trước đó, tại Báo cáo rà soát, tiếp thu, trả lời kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 của HĐND quận Bắc Từ Liêm số 219 BC - UBND do Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Đỗ Mạnh Tuấn ký nêu rõ, cơ quan Công an Hà Nội ngày 9.12.2016 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 nguyên cán bộ phường Xuân Đỉnh.

3 cán bộ bị khởi tố gồm ông Nguyễn Hữu Khiêm - nguyên Chủ tịch UBND xã, phường Xuân Đỉnh; bà Nguyễn Thị Xuân Hương - cán bộ địa chính xã Xuân Đỉnh và bà Nguyễn Thị Gấm - Chủ nhiệm HTX Xuân Đỉnh. Các cán bộ này bị khởi tố bởi hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Được biết, ngày 10.12.2007, UBND TP.Hà Nội ban hành quyết định số 4908 về việc thu hồi diện tích 1.173.030m2 tại xã Xuân Đỉnh và xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (nay là phường Cổ Nhuế 1 và phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm). Quyết định giao Ban chỉ đạo GPMB thành phố để thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB giai đoạn 1 tạo quỹ đất bàn giao cho Công ty THT đầu tư xây dựng khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

Ngày 21.1.2008, UBND huyện Từ Liêm có Quyết định số 211/QĐ-UBND thành lập Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư do bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm làm Chủ tịch hội đồng và thành lập Tổ công tác do ông Nguyễn Hữu Khiêm - Chủ tịch UBND xã Xuân Đỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tác GPMB...