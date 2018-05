Hàng xóm không thể tin khi biết "thạc sĩ ngoan hiền" đi cướp

Sự kiện: Thạc sĩ đi cướp bị phó cục trưởng công an bắt tại nhà con gái

Nghe tin con trai bị bắt giữ vì khống chế 6 người trong 1 gia đình để cướp tài sản, mẹ của đối tượng đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết....

Hai hôm nay, bà Thước (57 tuổi), mẹ của đối tượng Lê Đình Kiên (SN 1989) và dân làng sống ở khu phố Nhật Tân (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) vẫn chưa tin vào tai mắt mình khi hay tin cậu sinh viên hiền, mới đi du học về bỗng trở thành “tên cướp”.

Hễ ai đến nhà hỏi thăm thì mẹ của Kiên ra hiệu nói nhỏ, giữ im lặng vì sợ bà nội của Kiên (80 tuổi, mẹ Việt Nam Anh hùng) sẽ sốc khi biết chuyện về đứa cháu đích tôn của gia đình.

Ngồi thất thần trong căn nhà đóng kín cửa, bà Thước liên tục lau nước mắt, bà kể về buổi sáng xảy ra sự việc.

“Sáng 9.5, tôi bảo con trai dậy đi chạy thể dục cho khỏe khoắn, để ít hôm nữa nó trở lại Trung Quốc học tập. Nhưng muộn giờ vẫn không thấy Kiên về nhà, điện thoại không liên lạc được. Tôi cứ nghĩ nó đi loanh quanh trong xóm, nên đóng cửa đi làm. Nhưng do vẫn thấy sốt ruột, lo lắng nên quay trở về nhà cùng chồng đi tìm Kiên suốt cả buổi sáng, nhưng vẫn không thấy con”, bà Thước kể.

Bà cho biết, Kiên là cậu con trai cả trong gia đình có 2 anh em. Kiên tốt nghiệp 1 trường ĐH ở Hà Nội và dành được học bổng đi du học, sang Trung Quốc học thạc sĩ.

“Nó học năm cuối ở Trung Quốc, trong thời gian nghỉ học làm luận án, Kiên về nhà chơi. Mấy hôm trước nó định bay sang học, thì tôi nói con ở lại thêm vài ngày để mẹ làm thịt gà bồi bổ, sang bên đó sợ thiếu thốn. Nhưng không ngờ nó gây họa”, bà Thước nghẹn lời.

Sự việc xảy ra, mẹ của cậu sinh viên cũng như hàng xóm vẫn chưa thể hình dung vì nguyên nhân gì mà Kiên lại hành động như vậy.

Tên Kiên bị lực lượng công an khống chế

“Tôi sốc lên sốc xuống. Giá mà từ trước tới nay Kiên bộc lộ tính xấu như hút thuốc, nghiện ngập, bài bạc... thì tôi không sốc, nhưng con trai của tôi ngoan hiền được cả xóm làng khen.

Kiên sống rất tình cảm. Lúc mẹ bận thì nó nấu ăn, làm vườn giúp mẹ. Mỗi năm Kiên từ Trung Quốc về quê 2 lần. Gần đây, trên mạng có hiện tượng thôi miên, giết người. Tôi luôn dặn con trai phải cẩn thận. Nó thường bảo với mẹ không biết xã hội giờ vô cảm kiểu gì mà toàn giết người”, bà Thước kể.

Căn nhà bà Thước, mẹ đối tượng Kiên đang ở

Theo những người hàng xóm gần nhà Kiên, họ quá bất ngờ khi nghe Kiên bị bắt. “Chúng tôi không thể tin, vì Kiên sống rất hiền hành, ngoan, học giỏi. Chưa bao giờ có tiếng xấu gì trong xóm làng”, 1 người dân cho biết.

Mong gia đình nạn nhân tha thứ

Kể từ thời điểm xảy ra cơ sự, bà Thước chỉ biết khóc và mong muốn gia đình nạn nhân tha thứ. Bà sẽ đến gia đình nhà nạn nhân để xin tha thứ.

“Trong họa có phúc. Rất may nó chưa gây ra tội chết. Giờ dư luận nói gì cũng được, tôi sẽ đồng hành cùng con, tôi không muốn làm tổn thương nó”, bà Thước nói.

Căn nhà con gái tướng công an, nơi xảy ra sự việc

Cũng theo bà Thước, khi nghe tin con trai đi cướp và nói “cần 1 tỷ để chữa bệnh tim”, bà bất ngờ trước thông tin này bởi Kiên sống khỏe mạnh. Bà luôn dò hỏi con có thiếu tiền không để bà chu cấp, bà sợ con túng quá sẽ làm liều. Nhưng chưa khi nào Kiên nói với mẹ Kiên thiếu tiền cả.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng ngày 9.5, đối tượng Lê Đình Kiên (SN 1989, trú phường Thạch Linh) cầm theo dao nhọn, đột nhập vào gia đình chị T.H.Q (trú phường Trần Phú).

Kiên đã cầm dao cắt đứt gân tay nữ giúp việc, khống chế 6 người trong gia đình chị Q. để cướp tài sản.

Rất may thiếu tướng T.C.Tr. (công tác tại Bộ công an, bố ruột của chị Q.) cùng đại úy N.X.H. và đại úy N.Q.V (thuộc phòng CSGT, công an Hà Tĩnh) đã nhanh chóng có mặt, dùng tay không tước vũ khí, quật ngã, bắt giữ đối tượng, giải cứu cả gia đình.