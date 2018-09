Khởi tố đối tượng giả danh phóng viên tống tiền CSGT

(Dân Việt) Đối tượng Nguyễn Trường Quang (trú tại Thừa Thiên - Huế) là một người lao động tự do nhưng đã giả danh phóng viên có hành vi tống tiền CSGT Hà Tĩnh.

Tối 24.9, thiếu tá Nguyễn Phi Hải-Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Trường Quang (SN 1986, trú xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Trường Quang tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, vào khoảng 20h ngày 9.9, Quang chuẩn bị 1 máy quay hiệu Sony cùng với 2 điện thoại di động rồi bắt xe khách từ Đà Nẵng ra Hà Tĩnh với mục đích quay clip quá trình làm việc của lực lượng CSGT để tống tiền.

Sáng 10.9, khi xe đến địa bàn Hà Tĩnh, Quang phát hiện 1 tổ công tác của Đội CSGT phía Nam (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, lập tức Quang xuống xe tìm một vị trí cách nơi làm việc của tổ CSGT này khoảng 600 - 800 m rồi bật máy quay ghi lại toàn bộ quá trình làm việc của các chiến sĩ. Sau khi quay xong, Quang bắt xe về Đà Nẵng để sao lưu “tài liệu” quay được vào thẻ nhớ và máy tính xách tay của mình.

Từ ngày 10 đến ngày 14.9.2018, chỉ huy Đội CSGT phía Nam (thuộc Phòng CSGT - Công an Hà Tĩnh) liên tục nhận được điện thoại của một người tự xưng tên Sơn, phóng viên báo Tuổi Trẻ với nội dung đang nắm giữ video clip ghi lại những vi phạm trong quy trình công tác của đội CSGT này. Người gọi điện đến cũng yêu cầu nếu muốn bỏ qua thì phải chuyển 140 triệu đồng vào tài khoản của anh ta.

Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo sự việc cho Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau đó Phòng Cảnh sát hình sự nhận nhiệm vụ vào cuộc điều tra, xác minh thông tin. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng làm rõ người xưng tên Sơn nói trên tên thật là Nguyễn Trường Quang (trú xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Quang làm nghề lao động tự do chứ không phải là phóng viên báo Tuổi Trẻ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn làm rõ đối tượng Nguyễn Trường Quang đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản khác của lực lượng CSGT tại các địa bàn Đà Nẵng, Quảng Trị, Bình Định với tổng số tiền trên 250 triệu đồng. Ngày 19.9, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Quang, đồng thời thu giữ toàn bộ đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.