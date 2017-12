Khởi tố nguyên Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, Bảo hiểm xã hội VN

(Dân Việt) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa thực hiện các biện pháp tố tụng cần thiết đối với nguyên Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hôm nay (26.12), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng các vụ việc thuộc giai đoạn 2 vụ án Vũ Quốc Hảo và đồng phạm. Căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, ngày 26.12.2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định tố tụng:

- Quyết định khởi tố vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phước Tường - nguyên Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS).

- Quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 BLHS) xảy ra tại Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam.

Nguyễn Phước Tường - nguyên Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bị khởi tố, điều tra.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, ngày 26.12, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành các lệnh đối với bị can Nguyễn Phước Tường theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng làm rõ 2 vụ án trên.