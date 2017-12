Khởi tố Vũ "nhôm": Tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước xử ra sao?

(Dân Việt) Ngày hôm qua (22.12), Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố do có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”, đồng thời cơ quan này cũng phát lệnh truy nã đối với Vũ "nhôm". Vậy với tội danh trên, theo quy định, Vũ "nhôm" sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo Điều 263 Bộ luật Hình sự, tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; tội Chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước được quy định như sau:

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật Nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sáng 22.12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp với Công an Đà Nẵng đã tiến hành công bố quyết định khởi tố bị can số 47/ANĐT-P5 ngày 20.12 đối với Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”), sinh ngày 2.11.1975 tại Đà Nẵng.

Bị can này là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79 – nay là Công ty CP Đầu tư và phát triển Chấn Phong).

Quyết định khởi tố bị can được công bố tại nhà riêng của Vũ "nhôm" ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Vũ "nhôm" đang bị truy nã vì không có mặt tại nơi cư trú ở Đà Nẵng và hiện không biết ở đâu.

Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố bị can do đã có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”, phạm vào Điều 263 Bộ luật Hình sự. Ngay sau khi công bố lệnh bắt, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng công bố quyết định truy nã số 222/ANĐT do Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ký ngày 21.12 về việc truy nã Phan Văn Anh Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu.

Vũ "nhôm" là một đại gia bất động sản ở Đà Nẵng, sở hữu nhiều công ty như: Công ty TNHH I.V.C; Công ty cổ phần 79; Công ty cổ phần Bắc Nam 79 và góp vốn vào một số công ty khác.

Cụ thể là Khu Công viên An Đồn, Khu đô thị Harbour Ville của Công ty CP Đầu tư Mega; Khu đất tại đường 2/9 - Phan Thành Tài đường quy hoạch; Dự án Phú Gia Compound phường Tam Thuận, quận Thanh Khê; Khu dịch vụ du lịch nhà hàng - cafe - bar và bến du thuyền (khu vực trước Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.Đà Nẵng, phía Tây cầu Rồng); Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước, lô 12, khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà...

Ngoài ra, ông Vũ "nhôm" còn sở hữu nhiều nhà, đất công sản và nhà đất ở vị trí đắc địa.