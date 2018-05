Kinh hoàng vụ án sợi lông chó trên trên bốn xác cô gái bán dâm loã thể

Bằng thiết bị phát sáng đặc biệt, các điều tra viên Mỹ tìm thấy những sợi lông chó trên trên bốn xác loã thể của các cô gái bán dâm.

Ngày 20/5/1995, một thi thể khỏa thân được phát hiện ở ngoại ô thành phố Clearwater, bang Florida, Mỹ. Nạn nhân là Wendy Evans, 42 tuổi, gái mại dâm vừa rời trại cai nghiện. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị đánh và siết cổ cho đến chết; không có dấu hiệu của việc bị tấn công tình dục. Hung thủ đã giết ở nơi khác, mang thi thể đến đây. Tấm thảm để lại sợi lông màu hồng tại hiện trường. Với loại thiết bị đặc biệt khiến các mảnh vật liệu nhỏ không nhìn thấy bằng mắt thường sẽ phát sáng, các điều tra viên đã tìm thấy những sợi vải nhỏ và lông chó trên xác cô gái. Cách chỗ tìm thấy thi thể khoảng hai mét, cảnh sát thấy một vết bánh xe. Các chứng cứ ít ỏi thu tại hiện trường đã làm quá trình điều tra đi vào bế tắc. Chỉ một tháng sau, cảnh sát lại phát hiện thi thể thứ hai. Nạn nhân là Peggy Darnell, 40 tuổi, cũng là gái mại dâm. Cô này được xác định bị sát hại tại nơi khác, sau đó bị ném vào tại bụi rậm ven quốc lộ. Tuy nhiên phải một tuần sau thời điểm sát hại, người đi đường mới phát hiện ra. Lúc này, thi thể đã bị phân hủy quá nhiều khiến cảnh sát không thu thập được bằng chứng hữu ích nào. Nạn nhân cũng chết trong tình trạng khỏa thân, cách bị giết tương tự với Wendy Evans. Các nhà điều tra nghi ngờ rằng hung thủ của hai vụ án là một. Mẫu lông chó soi dưới kính hiển vi trùng với lông chú chó Pug của nghi phạm. Theo Forensic, khi dò lại hồ sơ các vụ giết người chưa được giải quyết, cảnh sát phát hiện một vụ án tương tự cũng diễn ra cách đó 16 tháng. Nạn nhân là LaDonna Jean Stellar - bà mẹ đơn thân có hai con và là một nhân viên phục vụ tại quán rượu trong khu vực. Thi thể khỏa thân của cô được tìm thấy ở một khu vực thưa người trong vùng Clearwater. Nguyên nhân chết do nghẹt thở. Cảnh sát phát hiện sợi vải đỏ tìm thấy tại hiện trường được làm bằng vật liệu nylon và polyester, có tiết diện hình tam giác rất đặc biệt, đều được nhuộm bằng chất hóa học màu hồng. Ngày 18/1/1996, thi thể nạn nhân thứ 4 là Cinthya Pugh, 27 tuổi, vừa chuyển đến Clearwater cách đó không lâu, được phát hiện tại bãi rác trong khu công nghiệp. Lần này, cảnh sát cũng tìm thấy những sợi vải hồng, cùng những sợi lông chó, ngoài ra còn có một mảnh vụn giấy thuốc lá vướng nhẹ trên thi thể – mảnh vụn này có thể đã bị gió thổi bay nếu phát hiện ra thi thể muộn hơn. Qua các phân tích tại phòng thí nghiệm, cảnh sát xác định được loại sợi này có cùng nguồn gốc với các sợi được tìm thấy trong những vụ án trước. Điều này củng cố thêm kết luận thủ phạm của các vụ này là một. Mẩu giấy vụn thuốc lá. Trong suốt khoảng thời gian đó, cảnh sát đã đưa sợi lông chó tìm thấy trong vụ án của Wendy đến các phòng giám định. Kết quả cho thấy đây là lông của giống chó Pug. Mẫu nước bọt trên mẩu giấy thuốc lá cũng được thu thập để tiến hành xét nghiệm DNA. Vết lốp xe tại hiện trường được gửi đến cho Peter McDonald – chuyên gia giám định vết bánh xe. Ông đã xuất bản một quyển sách viết về nghiên cứu của mình trong việc nhận dạng các dấu lốp xe. Một điều trùng hợp là mẫu lốp xe được tìm thấy tại hiện trường chính là mẫu lốp xe do ông thiết kế trước đó. Mẫu lốp này có thiết kế đặc biệt, sẽ không có chiếc lốp xe nào trùng với nhau. Sau thời gian lần theo dữ liệu thu được từ nhà sản xuất, cảnh sát xác định được người vừa mua mẫu lốp xe vài tháng trước khi xảy ra vụ án đầu tiên; sống cách khu vực tìm thấy các thi thể chỉ vài dặm. Đó là Terry Jo, vừa ra khỏi trại cai nghiện và từng là gái mại dâm, cũng sở hữu một chú chó Pug. Cô ta sống cùng với bạn trai James Randall, 41 tuổi, công nhân xây dựng. Qua dò hỏi, cảnh sát biết James là “khách hàng quen” được khá nhiều các cô gái mại dâm trong khu vực. Với những suy đoán mơ hồ, cảnh sát không thể xin lệnh khám nhà từ tòa án, vì thế đã bí mật theo dõi James và Terry Jo. Trong một lần đi theo James đến tiệm sửa xe, trinh sát thấy hắn thay hai chiếc lốp do bị hỏng. Cảnh sát đã thu thập hai mẫu này mang về đối chiếu với mẫu lốp tại hiện trường. Tuy nhiên, kết quả đem lại không hoàn toàn trùng khớp. Để tìm cách lấy được cả hai chiếc bánh xe còn lại, cảnh sát đã sử dụng mẹo đặc biệt. Thói quen gặm thuốc lá của chú chó Pug tố cáo kẻ giết người. Cảnh sát đóng giả nhân viên chăm sóc khách hàng của hãng lốp Firestone gọi điện cho James thông báo chương trình tri ân đặc biệt với ưu đãi khi đem xe đến sửa sẽ được đổi lấy 4 chiếc lốp xe mới cứng để bù đắp cho sự cố hỏng trước đó. Không nằm ngoài dự đoán, ngay chiều hôm ấy Terry Jo đã đem xe tới để đổi lấy 4 chiếc lốp mới. Với lần thu thập này, cảnh sát tìm thấy chiếc lốp để dấu tại hiện trường xảy ra vụ án. Thậm chí, một viên sỏi đã để dấu lại hiện trường trước đó vẫn kẹt nguyên trong chiếc lốp này. Để có thêm những bằng chứng xác đáng, các cảnh sát nữ đã vờ là người ở trung tâm dịch vụ chăm sóc chó – tiếp cận Terry Jo để có thể lấy được mẫu lông từ con vật. Kết quả soi dưới kính hiển vi cho thấy, mẫu lông chó của nghi phạm giống với mẫu lông chó tìm thấy tại hiện trường. Điền tra về James cho kết quả đáng ngạc nhiên. Anhta từng vào tù 6 năm vì cưỡng hiếp hai cô gái. Hắn thích bạo dâm, tra tấn phụ nữ sau khi quan hệ. Terry Jo khai từng bị bóp cổ để mức ngất xỉu trong một lần gần gũi với James Randall. Tuy nhiên, kết quả DNA thu được từ mẩu giấy thuốc lá tại hiện trường lại làm các điều tra viên vô cùng ngạc nhiên. Mẫu DNA thuộc về Terry Jo – phải chăng cô ta cũng có mặt tại hiện trường khi đó? Dấu vết viên sỏi hằn trên vết bánh xe. Qua những bằng chứng bước đầu, cuối cùng cảnh sát cũng xin được lệnh lục soát của tòa án. Tại căn hộ của cặp đôi, họ phát hiện ra tấm thảm đỏ kê dưới giường có cùng loại chất liệu với những sợi vải hồng thu thập được từ hiện trường. Ngoài ra, họ cũng phát hiện ra thói quen kì lạ của chú chó Pug là chuyên cắn xé các mẩu thuốc lá sót lại sau mỗi lần chủ nhân hút thuốc. Vì vậy, trên người nó luôn vướng các mẩu giấy vụn nhỏ. Điều này lý giải vì sao Terry Jo dù không có mặt tại hiện trường song mẩu vụn thuốc lá cô hút lại vướng trên thi thể nạn nhân. Cảnh sát cáo buộc, tranh thủ những lần Terry Jo đi thăm gia đình, James Randall đã đưa các cô gái mại dâm về căn hộ của và giết chết nạn nhân trong quá trình quan hệ. Sau đó, hắn rửa sạch mọi dấu vết, cuốn các nạn nhân vào tấm thảm trải dưới giường và vứt xác ở các khu vực ít người qua lại. James Randall sau đó bị kết tội giết người, lĩnh án chung thân.

