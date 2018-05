Nghi ngờ mẹ và em bán dâm, thanh niên giết chết hai người rồi nhờ bạn nhận tội

(Dân Việt) Cảm thấy nhục nhã vì cho rằng mẹ mình hành nghề mại dâm và còn lôi kéo em gái, nam thanh niên đã rủ hai người bạn của mình sát hại họ để bảo vệ danh dự gia đình.

Ba nghi phạm Bi kịch ngày trở về Cứ vài tháng một lần, Sunita (40 tuổi) lại trở về thăm nhà. Kể từ khi chồng cô mất, đứa con trai Sumit (21 tuổi) không chịu làm ăn nên kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Để có thể trang trải cho gia đình, cô phải tới thành phố khác làm việc. Cách đây hơn 1 năm, cô con gái Ritika (15 tuổi) cũng nghỉ học theo mẹ. Háo hức cho chuyến trở về nhà lần này, hai mẹ con không hề biết điều gì đang đợi họ ở phía trước. Có nằm mơ Sunita cũng không tưởng tượng nổi có ngày mình lại chết trong tay chính đứa con trai mà cô hết mực yêu thương. Theo thông tin từ phía cảnh sát, sáng 19/9/2016, người dân tại thị trấn Manesar, thành phố Gurgaon thuộc bang Haryana bàng hoàng phát hiện thi thể nhiều vết thương của 2 người phụ nữ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hai nạn nhân là một phụ nữ trung niên và một thiếu niên đều bị bóp cổ trước khi bị bắn chết. Nhận định đây là một vụ giết người nghiêm trọng, cảnh sát đã phát thông báo đi khắp nơi để làm rõ danh tính nạn nhân cũng như dấu vết hung thủ, nhưng nhiều ngày trôi qua mà không thu được kết quả. 72 giờ sau đó, hai thi thể được hỏa táng theo quy định. Trong lúc vụ án rơi vào ngõ cụt thì bất ngờ vào một đêm sau đó khoảng 2 tuần, trên địa bàn thị trấn Manesar xảy ra vụ vi phạm trật tự công cộng. Cảnh sát sau đó đã khám xét chiếc xe của một người đàn ông tên Bakargarh Dharambir (28 tuổi). Trong xe, họ tìm thấy 2 khẩu súng không rõ nguồn gốc nên ngay lập tức bắt giữ người này. Quá trình thẩm vấn, cảnh sát phát hiện chi tiết động trời rằng cách đây vài ngày, Dharambir sử dụng hai khẩu súng này để giết chết một người phụ nữ và con gái của cô. Họ đã không mất nhiều thời gian để chắp nối thông tin và biết được đây chính là hung thủ trong vụ án hai xác chết không rõ danh tính khiến họ phải đau đầu trước đó. Ban đầu, Dharambir khai nhận không hề quen biết nạn nhân. Tối hôm đó, nhận thấy hai mẹ con người phụ nữ tay xách nách mang đi hỏi đường, biết được người từ nơi khác đến nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp của. Tuy nhiên, lời khai có nhiều mâu thuẫn với kết quả thu được tại hiện trường khiến cảnh sát nghi ngờ. Sau nhiều giờ đấu tranh, Dharambir cuối cùng đành phải cúi đầu khai nhận toàn bộ sự thật kinh hoàng. Hình ảnh mô phỏng quá trình gây án. Không biết hối lỗi vì giết mẹ và em gái Nạn nhân sau đó được xác nhận là Sunita và con gái Ritika ở thị trấn Najafgarh thuộc thành phố Delhi còn chủ mưu của vụ án không ai khác, chính là cậu con trai Sumit. Để thực hiện kế hoạch giết mẹ và em gái, Sumit đã rủ hai người bạn là Bakargarh Dharambir và Pradeep (18 tuổi) cùng tham gia. Cả ba đi cùng hai nạn nhân tới một ngôi đền ở thành phố lân cận và vào đêm 18/9 đã ra tay bằng cách bóp cổ trước khi bắn họ rồi vứt xác ở ven đường. Điều đáng nói là trong quá trình chạy trốn, Sumit nhờ hai bạn nhận tội thay mình trong trường hợp cảnh sát phát hiện ra vụ việc và được đồng ý. Mọi việc có lẽ sẽ rơi vào quên lãng nếu không có việc Dharambir sau đó nhận thấy tình hình yên ắng đã quay lại đây và có xung đột với nhóm thanh niên địa phương. "Tôi không hối hận mà ngược lại, tôi thấy tự hào về những gì mình đã làm bởi hành vi của họ không thể chấp nhận được!", Sumit thản nhiên chia sẻ cảm xúc sau khi bị bắt vì chủ mưu giết mẹ và em. Cảnh sát cho biết, kể từ khi chồng mất, con gái còn nhỏ, con trai thì phá phách, tuy bỏ học từ lớp 8 nhưng không chịu lao động khiến sinh hoạt gia đình cô Sunita gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó, cô đã quyết định đi làm công nhân tại một thành phố khác. Tuy nhiên, Sumit luôn cảm thấy nhục nhã vì nghi ngờ mẹ hành nghề mại dâm mặc dù cô một mực phủ nhận. Chính vì điều này giữa hai mẹ con nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. "Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Sumit cáo buộc mẹ đã lôi kéo cô em gái 15 tuổi tham gia bán dâm. Chính vì lẽ đó, bị cáo quyết định trừng phạt họ nhằm bảo vệ cái gọi là "danh dự gia đình"", cảnh sát cho biết.

