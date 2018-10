Nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể: Bắt 1 thượng tá công an

(Dân Việt) Thượng tá Phạm Văn Lam (46 tuổi, Phó phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thái Bình) bị khởi tố, bắt để điều tra cáo buộc có hành vi dâm ô nữ sinh lớp 9.

Theo VNE: Người phát ngôn Công an tỉnh Thái Bình, trung tá Nguyễn Quốc Vương xác nhận, sáng nay (4.10) Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt thượng tá Phạm Văn Lam (46 tuổi, Phó phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thái Bình) và Từ Minh Tuyên (47 tuổi) để điều tra cáo buộc có hành vi dâm ô nữ sinh lớp 9.

Trường THCS nơi nữ K sinh đang theo học. Nguồn: VNN

Theo VNN: Đầu tháng 9, Công an TP.Thái Bình nhận được đơn trình báo của gia đình cháu K (SN 2004) yêu cầu điều tra việc con họ bị hiếp dâm tập thể.

Theo trình báo, cháu K (học sinh lớp 9, Trường THCS L.T.V) đi chơi với bạn và không về nhà nhiều ngày. Khi gia đình tìm được K về thì thấy có biểu hiện sức khỏe xấu, tâm sinh lý bất ổn. Khi được hỏi, K mới cho biết mình bị một nhóm khoảng 4-5 người xâm hại tình dục. Trước sự giám hộ của người nhà, K đã cung cấp danh tính những người liên quan.

Như Dân Việt đã đưa tin: Liên quan tới vụ án trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 2 bị can gồm: Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, SN 1974, ở khu đô thị Kỳ Bá, TP.Thái Bình) và Phạm Đức Việt (SN 1974, ở khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, TP.Thái Bình).

Theo Công an tỉnh Thái Bình, Hiển bị khởi tố về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Còn Việt bị khởi tố về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.