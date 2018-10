Phát hiện ma túy được giấu tinh vi trong 3 quả bưởi

Công an phát hiện trên xe taxi có 5 quả bưởi, trong đó có 3 quả được khoét bỏ ruột rất tinh vi bên trong chứa 7 bọc nylon mà các đối tượng khai nhận là viên nén ma tuý tổng hợp.

Ngày 7.10, Công an TP.Hải Phòng đã ra lệnh tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong ổ nhóm mua bán trái phép chất ma tuý gồm: Nguyễn Bảo Việt, 32 tuổi, trú thôn Lương Quán, xã Nam Sơn, huyện An Dương (Việt đã có 2 tiền án về tội đánh bạc và cố ý gây thương tích); Nguyễn Ngọc Ánh, 31 tuổi, ở số 1, lô 3, mặt bằng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng; Lê Thành Kiên 34 tuổi, ở khu Đồng Xá 2, phường Thành Tô, quận Hải An (Kiên đã có 1 tiền án tội đánh bạc); Phan Thành Minh, 47 tuổi, ĐKTT số 28/134 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, cùng TP.Hải Phòng và Nguyễn Xuân Hiếu, 28 tuổi, trú tại thôn Chợ Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (cả 5 đối tượng này đều nghiện ma tuý tổng hợp).

Đối tượng Lê Thành Kiên và hiện trường vụ bắt giữ cùng tang vật.

Vào lúc 10h30’ ngày 5.10, tại địa bàn phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Kênh Dương đã bắt giữ Nguyễn Bảo Việt và Nguyễn Ngọc Ánh khi 2 đối tượng này đang di chuyển trên xe taxi BKS 30A-543.77.

Khám xét tại chỗ, lực lượng công an phát hiện trên xe có 5 quả bưởi, trong đó có 3 quả được khoét bỏ ruột rất tinh vi, trong chứa 7 bọc nylon mà các đối tượng khai nhận là viên nén ma tuý tổng hợp.

Căn cứ lời khai của Việt và Ánh, lực lượng chức năng bắt giữ được 3 đối tượng trong ổ nhóm trên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Kiên, cơ quan điều tra thu giữ được nhiều túi nylon trong chứa các viên nén màu xanh, in logo kim cương qua giám định có trọng lượng 215,17 gram là loại MDMA (Kiên khai số thuốc lắc này y mua của Phan Thành Minh với giá 100 triệu đồng nhưng chưa kịp tiêu thụ); 1 túi nylon chứa 0,93 gram Methaphetamin và 1 viên đạn hoa cải.

Các đối tượng khai nhận: Ngày 2.10, Việt lên Bắc Ninh gặp Hiếu bàn việc vào TP.HCM mua thuốc lắc mang ra Bắc Ninh tiêu thụ. Trong đó Hiếu lo việc mua còn Việt sẽ lo khâu vận chuyển, lãi sẽ chia đôi.

Sau đó Hiếu bay vào TP.HCM, mua của một đối tượng tên Bi (chưa rõ căn cước) 2 thùng thuốc lắc (tương đương 2000 viên) nhãn hiệu LV, với giá 280 triệu đồng.

Việt bảo Ánh bay vào nhận hàng (số hàng này đã được đóng vào trong ruột các quả bưởi) rồi vận chuyển ra Hà Nội bằng xe khách, đến Hà Nội, Ánh chuyển hàng sang xe taxi rồi đưa về nhà Kiên ở Hải Phòng (phi vụ này Ánh được Việt hứa trả 5 triệu đồng tiền công).

Tại đây, Kiên lấy 300 viên để trừ vào số tiền 50 triệu đồng mà Việt nợ Kiên trước đó. Số còn lại Việt và Ánh tiếp tục đưa lên taxi đưa đi Bắc Ninh để tiêu thụ, trên đường đi thì bị lực lượng công an bắt giữ.