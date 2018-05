Sợi vải tố kẻ hiếp, giết người chấn động sau 11 giờ gây án

Sau 11 giờ nhận tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng tóm cổ kẻ đồi bại gây ra vụ hiếp, giết chấn động

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành tạm giữ Giàng A Giả (28 tuổi, trú tại thôn Sa Pả, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, Lào Cai).

Sáng 12-5 như thường lệ, cô bé Châu Thị T trở dậy từ sớm, chuẩn bị sách vở đến trường... Nhìn bước chân của con gái, bao nhọc nhằn của bố mẹ T như tan biến. Họ không ngờ rằng đó là cuộc gặp cuối cùng với cô con gái thứ hai trong gia đình. Chiều tối hôm đó, khi mặt trời đã xuống núi, con chim rừng đã tìm về tổ, cả nhà vẫn không thấy cháu T trở về thì vô cùng lo lắng.

Bố, mẹ T cùng những người thân trong gia đình lặn lội xuống tận trường tìm con gái nhưng không ai nhìn thấy T đâu cả. Suốt đêm hôm ấy, trong căn nhà gỗ tuyềnh toàng nằm treo leo trên một đỉnh đồi, gió thổi hun hút, mẹ T chẳng thể chợp được mắt vì lo lắng cho cô con gái.

Tờ mờ sáng hôm sau, khi sương đêm còn trĩu nặng, cả gia đình đã trở lại con đường hằng ngày T thường cắp sách đến trường để tìm kiếm. Tại khu vực đồi rừng già của gia đình ông Giàng A Dình (ở thôn Sa Pả), mẹ T và những người thân trong gia đình bàng hoàng không tin vào mắt mình khi phát hiện xác cô con gái nằm xõng xoài trên nền đất, lúc đó khoảng 10h30 ngày 13-5.

Kẻ đồi bại Giàng A Giả tại cơ quan công an

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Sa Pa và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và huy động các lực lượng tiến hành rà soát, bắt giữ đối tượng gây án.

Có mặt tại hiện trường vụ trọng án, Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Thượng tá Nguyễn Xuân Hà, Trưởng Công an huyện Sa Pa không cầm được lòng mình. Mẹ của của cháu T gào khóc bên thi thể của đứa con gái xấu sổ, đoản mệnh. Cùng với việc động viên gia đình nạn nhân, Công an huyện Sa Pa đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phá án.

Trong quá trình thu thập thông tin, các trinh sát và điều tra viên của hai đơn vị được quần chúng cho biết: Vào đêm 12-5, trên địa bàn thôn Sâu Chua, xã Sa Pả xảy ra một vụ mất trộm tài sản. Đối tượng gây án sau khi bị người dân truy đuổi đã bỏ chạy về phía hiện trường vụ án, sau đó thì mất hút. Từ thông tin này, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Sa Pa nhận định, đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản có liên quan đến vụ giết người, hiếp dâm tại xã Sa Pả và tập trung lực lượng tìm kiếm.

Cả xã chỉ có mấy chục nóc nhà, đa phần là người thân trong gia đình, tất cả đều được các trinh sát gặp gỡ, xác minh nhưng họ không phát hiện được dấu hiệu gì bất thường, trừ trường hợp của Giả, đối tượng từng bị Công an xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi vụ án xảy ra, Giả cũng vắng mặt khỏi địa phương. Tiến hành rà soát, đến khoảng 14h30 cùng ngày, hai đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện Giả tại nhà bố mẹ vợ anh ta cũng ở Sa Pa rồi đưa về trụ sở đấu tranh. Quá trình làm việc đã phát hiện trên người Giả có nhiều vết xây xước, đối tượng khai rằng trong quá trình bỏ chạy vì bị người dân truy đuổi đã bị gai đâm vào mặt.

Cùng thời điểm này, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã được Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai cung cấp; đây cũng là căn cứ quan trọng để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiến hành phá án.

Nạn nhân T tử vong ở trên sườn đồi, cách đường liên thôn khoảng 70m, hai tay bị trói buộc về phía bụng, áo sơ mi ngoài bị bung toàn bộ cúc...; một số bộ phận trên cơ thể đã bị tổn thương. Trên người nạn nhân đã thu được một số sợi vải.

Cùng với việc xem xét dấu vết trên người đối tượng nghi vấn, các trinh sát đã kiểm tra sợi vải thu được tại hiện trường với bộ quần áo bộ quần áo của đối tượng Giả mặc trước đó và phát hiện sợi vải trên chiếc quần bục chỉ, trùng khớp với sợi vải thu được tại hiện trường vụ án. Từ căn cứ này, Thượng tá Lê Minh Thắng, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Sa Pa đã tập trung đấu tranh với Giả.

Quá trình đấu tranh, đến 22h cùng ngày, Giả đã khai nhận hành vi giết người và hiếp dâm cháu T. Theo lời khai của Giả thì khoảng 4h ngày 12-5, Giả đi đến thôn Sâu Chua, xã Sa Pả, đột nhập vào nhà dân trộm cắp được 3 chiếc điện thoại di động thì bị người dân phát hiện, truy đuổi.

Quá hoảng sợ, đối tượng bỏ chạy theo đường liên thôn từ Sâu Chua về thôn Sa Pả để bỏ trốn. Đến khoảng 6h cùng ngày, đối tượng chạy trốn đến khu vực rừng thông gần hiện trường vụ án thì nghe thấy có tiếng chân người chạy ở phía sau nên đã chui vào bụi cây ven đường để nấp. Khi đó, Giả nhìn thấy cháu T chạy qua và đi vệ sinh ở gần đó. Giả quan sát thấy không có người qua lại nên nảy ý định xâm phạm cháu T.

Đối tượng đi đến và bảo cháu T cho quan hệ. Cháu T giật mình bỏ chạy thì đối tượng đuổi theo xuống khu vực đồi rừng của gia đình ông Giàng A Dình ở thôn Sa Pả thì giữ được cháu T. Ngay lúc này, đối tượng đẩy nạn nhân ngã xuống đất để thực hiện hành vi đồi bại.

Trong khi thực hiện tội ác, Giả lấy chiếc váy của nạn nhân phủ lên người nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường và lên thị trấn Sa Pa bán 3 chiếc điện thoại di động vừa trộm cắp được lấy tiền tiêu xài.

Vụ án hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.