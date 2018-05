Thạc sĩ tương lai khai gì về lý do cướp nhà con gái tướng công an?

Sự kiện: Thạc sĩ đi cướp bị phó cục trưởng công an bắt tại nhà con gái

(Dân Việt) Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Lê Đình Kiên (SN 1989, trú tại khối phố Nhật Tân, Phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) muốn có số tiền lớn để đi khỏi nhà nên đã lên kế hoạch đột nhập nhà chị Quy khống chế cướp tài sản.

Ngày 10.5, Công an thành phố Hà Tĩnh đã có thông tin chính thức sau 1 ngày bắt giữ đối tượng Lê Đình Kiên. Theo tài liệu cơ quan điều tra, rạng sáng 9.5, đối tượng Kiên đã trèo qua hàng rào vào sân nhà chị Trần Thị Hà Quy (SN 1988, trú tại tổ 9, P Trần Phú, TP Hà Tĩnh) ẩn nấp đến khoảng 5h30, khi người giúp việc mở cửa, đối tượng đã dùng dao khống chế để đột nhập vào trong nhà, lên tầng 2 khống chế chị Quy bắt mở két lấy 75 triệu đồng.

Đối tượng Lê Đình Kiên bị bắt giữ.

Khi phát hiện trong két có sổ tiết kiệm, đối tượng tiếp tục khống chế người thân của chị Quy, yêu cầu chị ra ngân hàng để rút tiền. Quá trình chị Quy đi rút tiền bị đối tượng Kiên giám sát bằng cuộc gọi điện thoại video. Nếu chị Quy không thực hiện theo mệnh lệnh, Kiên sẽ “xử” con tin ở nhà.

Khi đến ngân hàng, chị Quy đã mật báo với người của ngân hàng gọi điện cho người nhà. Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía gia đình bị hại, Công an thành phố Hà Tĩnh đã phối hợp với gia đình bắt giữ đối tượng Lê Đình Kiên, đảm bảo an toàn cho tất cả những người bị khống chế.

Được biết chị Trần Thị Hà Quy là con gái thiếu tướng công an Trần Công Trường - Phó Cục trưởng An ninh mạng (Bộ Công an).

Qua lời khai của đối tượng và kiểm tra, xác minh, Lê Đình Kiên hiện đang theo học thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế tại Trung Quốc, đang trong thời gian chờ bảo vệ luận văn thạc sĩ.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Kiên, do mâu thuẫn gia đình, Kiên muốn có số tiền lớn để đi khỏi nhà nên gây ra vụ việc trên.

Hiện, Công an thành phố Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.