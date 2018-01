Truy bắt nhóm cướp tốc độ trong đêm giao thừa

(Dân Việt) Khi bị nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải phát hiện và truy đuổi, nhóm cướp đi xe máy phân khối lớn phóng với tốc độ kinh hoàng 130km/h hòng tẩu thoát, nhưng cuối cùng đã bị tóm gọn.

Ngày 1.1, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương) cho biết, vừa bàn giao: Nguyễn Gia Minh (SN 2001), Lê Thanh Tấn (SN 1999), Ngô Văn Hậu (SN 2000) và Nguyễn Quốc Thái (SN 1998) cùng ngụ tỉnh An Giang, trú TX.Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho Công an phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

4 nghi phạm trong nhóm cướp giật bị đội hiệp sĩ khống chế. Ảnh: C.T

Theo các thành viên nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, đầu tháng 12.2017, nhóm nhận được tin báo của nhiều phụ nữ cho biết, khi tham gia lưu thông trên các tuyến đường ở TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), đã bị 1 nhóm thanh niên đi xe máy phân khối lớn áp sát, cướp giật. Từ đó nhóm hiệp sĩ rất chú tâm truy tìm những kẻ cướp giật này.

Tối 31.12.2017, khi nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tuần tra tại phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), phát hiện 4 thanh niên đi xe máy phân khối lớn mang BKS: 67M1-390.09 và 61B1-214.02 với nhiều dấu hiệu khả nghi. Nhận định, đây có thể là các đối tượng cướp giật tài sản mà nhiều phụ nữ trình báo trước đó, nhóm hiệp sĩ đã âm thầm đeo bám.

Khoảng 22h ngày 31.12, khi đi tới đường Mỹ Phước - Tân Vạn, 4 thanh niên trên đã áp sát, giật túi xách của một người dân rồi tăng ga bỏ chạy. Nhóm hiệp sĩ liền tăng tốc truy đuổi. Biết bị lộ, 4 thanh niên phóng bạt mạng trên đường với tốc độ 130km/h hòng tẩu thoát. Khi nhóm hiệp sĩ áp sát, chúng tìm cách vứt tang vật, ép xe chống trả quyết liệt.

Truy đuổi tới khu chung cư Việt-Sing (phường Thuận Giao, TX.Thuận An), nhóm hiệp sĩ đã khống chế được các đối tượng này và đưa về công an phường.

Tại cơ quan công an, 4 thanh niên trên thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận từng thực hiện hàng chục vụ cướp giật tại TP.Thủ Dầu Một, TX.Dĩ An, TX.Thuận An và TP.Biên Hòa.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.