Vào nhà nghỉ với 2 "kiều nữ", cụ ông 80 tuổi bị lột sạch tài sản

Sau khi được cả 2 “kiều nữ” thay nhau chăm sóc, kích dục, ông H được đưa cho 1 viên thuốc nói là thuốc tăng lực và đề nghị ông uống để tăng thêm sự “dũng mãnh”. Tuy nhiên, cụ ông 80 tuổi này đã thì đã lăn ra ngủ ngay sau đó…

Ngày 10.5, Công an huyện Kiến Thuỵ (TP.Hải Phòng) cho biết đã phá thành công chuyên án cướp tài sản, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương (28 tuổi, ĐKTT số 3A1, khu tập thể đóng tàu Bạch Đằng) về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Thị Phương.

Theo tài liệu điều tra, ngày 18.4, gia đình ông T.V.H (80 tuổi, trú quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) đến cơ quan công an trình báo về việc có một phụ nữ gọi điện đến từ chính số điện thoại của ông H với nội dung: Chiếc xe máy và giấy tờ của ông H “bị mất” hiện đang được cầm cố tại một quán cầm đồ... và bảo nhắn ông H đem tiền đến chuộc.

Đáng chú ý, số điện thoại này chính là số máy của ông H “bị mất” cùng chiếc xe máy và một số tài sản, giấy tờ từ đầu tháng 4.2018 tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Đông Phương, huyện Kiến Thuỵ trước đó.

Sau khi nhận được trình báo của gia đình ông H, cơ quan điều tra Công an huyện đã mời ông H lên để xác minh.

Tại đây vụ việc được ông kể lại: Khoảng đầu năm 2018, ông tình cờ quen với một phụ nữ khoảng gần 30 tuổi tên Hồng. Sau đó có cho nhau số điện thoại rồi thỉnh thoảng cùng nhau chia sẻ, hẹn hò “tâm sự” tại một số nhà nghỉ khác nhau trên địa bàn Kiến Thuỵ. Những lần ấy ông H đều trả tiền cho Hồng.

Đến tháng 4.2018, Hồng ngỏ ý muốn giới thiệu cho ông H một người bạn của mình “mới hơn” và được ông đồng ý. Sáng 8.4, theo lời hẹn của Hồng, ông H đi xe máy đến nhà nghỉ Minh Thành, xã Đông Phương. Tại đây ông gặp Hồng cùng “người bạn mới”.

Sau khi ông H được cả 2 thay nhau chăm sóc, kích dục thì được Hồng đưa cho 1 viên thuốc nói là thuốc tăng lực và đề nghị ông uống để tăng thêm sự “dũng mãnh”. Tuy nhiên sau khi uống xong được một lúc, chưa kịp... thì đã lăn ra ngủ.

Lúc tỉnh dậy thì tá hỏa khi toàn bộ tiền, giấy tờ trong ví cùng chiếc điện thoại và xe máy của ông đã biến mất cùng 2 người phụ nữ. Ông đành ngậm ngùi thuê xe ôm về nhà và nói là bị “mất trộm”.

Công an huyện Kiến Thuỵ đã điều tra xác minh, phát hiện đối tượng nghi vấn chính là Nguyễn Thị Phương hiện trú tại Khu tập thể đóng tàu Bạch Đằng, huyện Kiến Thụy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã bắt gọn Phương đồng thời thu hồi được toàn bộ tang vật mà chúng cướp của ông H.

Phương khai nhận, cô ta và Hồng quen biết nhau và đã có thời gian dài cùng làm gái bán dâm. Khi biết Hồng “móc” được ông H, chúng đã cùng nhau lên kế hoạch để cướp tài sản của ông.

Tại cơ quan công an, Phương đã khai nhận, biết ông H hám "của lạ" nên Phương đã giăng bẫy, sau khi cho ông H uống thuốc ngủ, cướp được tài sản của ông, chúng đem chiếc xe máy đi cầm cố được 7 triệu đồng, cùng chia nhau.

Sau khi gây án một thời gian, Nguyễn Thị Phương đã dùng chính chiếc điện thoại của ông H gọi đến cho gia đình ông và cho địa chỉ để chuộc lại chiếc xe máy cùng các giấy tờ khác.

Theo các điều tra viên trực tiếp phá vụ án trên cho biết, đây là một trong những thủ đoạn tội phạm mới. Chúng thường nhằm vào các cụ ông ở địa bàn nông thôn còn khỏe mạnh, ham “của lạ” và có chút tài sản giá trị. Nhất là sau khi đã bị “dính”, mất tài sản nhưng do tâm lý xấu hổ, sợ mất danh dự với con cháu, gia đình và xã hội nên không dám đứng ra tố cáo. Công an huyện Kiến Thuỵ kêu gọi những ai là nạn nhân của các vụ việc tương tự đề nghị đến cơ quan công an trình báo để hợp tác điều tra, hoặc liên lạc đến số điện thoại: 02253.881.222 để trình báo.