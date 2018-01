Vụ Phạm Công Danh: Ngân hàng cho vay đúng quy định?

(Dân Việt) Luật sư bảo vệ cho các ngân hàng tiếp tục phản bác lại đề nghị của VKS liên quan đến việc thu hồi số tiền 6.126 tỷ đồng cho VNCB, bởi cho rằng các ngân hàng thực hiện đúng theo quy định.

Ngày 30.1, phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh cùng các đồng phạm, về tội cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, tiếp tục phần tranh luận bổ sung. Một lần nữa, các luật sư lại đưa ra những lập luận phản bác lại đề xuất của VKS yêu cầu 3 ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank hoàn trả lại số tiền 6.126 tỷ đồng cho VNCB.

Luật sư Lê Thị Tường Vy (bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho Sacombank) cho rằng yêu cầu của VKS không phản ánh đúng bản chất vụ án, và không phù hợp, bởi các tổ chức tín dụng trong đó có VNCB hoàn toàn được cầm cố tiền gửi. Sacombank nhận cầm cố tiền gửi của VNCB là đúng, khi cho vay của các ngân hàng là đảm bảo an toàn vốn cho vay. Sacombank đã cho vay và đảm bảo an toàn vốn của ngân hàng, nên không có lý do gì để cho rằng Sacombank sai phạm. Các hồ sơ vay đều thể hiện rõ ràng rằng phương án vay vốn là khả thi, và việc cho vay là đúng. Vì vậy ngân hàng này không có nghĩa vụ liên đới đến thất thoát xảy ra tại VNCB.

Theo luật sư, Ngân hàng Nhà nước đã xác định những giao dịch cầm cố tiền gửi giữa Sacombank và VNCB là đúng quy định. Sacombank không giao dịch với các cá nhân Phạm Công Danh hay Phan Thành Mai, mà là giao dịch với các công ty và ngân hàng VNCB. Luật sư nhấn mạnh thêm rằng giao dịch đã hoàn tất 4 năm và không bên nào có ý kiến liên quan nên việc cho rằng Sacombank sai phạm, phải trả tiền cho VNCB là vô lý.

Các bị cáo được dẫn giải rời khỏi tòa

Luật gia Vương Công Đức (cùng bảo vệ cho Sacombank) cho rằng, không có lý do gì để yêu cầu BIDV, Sacombank, TPBank trả tiền cho VNCB như đề nghị của VKS, đồng thời đề nghị VKS đối đáp về vấn đề này. Luật gia này thắc mắc, trong cáo trạng có ghi trách nhiệm liên quan đến khoản tín dụng tại Sacombank (hơn 1.800 tỷ đồng) thuộc về các giám đốc 6 công ty, nhưng khi luận tội VKS lại yêu cầu Sacombank trả tiền thay cho các công ty? Luật gia cũng thắc mắc việc không đưa đại diện cơ quan điều tra đến tòa để làm rõ vấn đề, VKS cũng chưa xem xét các vấn đề liên quan đến các kết luận giám định của NHNN… Qua đó vị luật gia này cho rằng VKS không đặt sự công bằng lên trên trong vụ án này, bởi nếu yêu cầu thu hồi tiền thì không thể đảm bảo nguyên tắc công bằng giữa các tổ chức kinh tế.

Trong khi đó, một luật sư nêu việc VKS yêu cầu cầu 3 ngân hàng phải hoàn trả lại số tiền 6.126 tỷ đồng cho VNCB, có nghĩa khoản 6.126 tỷ đồng được coi là vật chứng vụ án. Như vậy tại sao không coi toàn bộ 4.500 tỷ đồng vay BIDV là vật chứng? Với đề nghị của VKS, luật sư cho rằng vụ án đang thiên về vấn đề lấy tiền về lại cho VNCB nhiều hơn là làm rõ sự thật vụ án. Theo vị luật sư này, trong vụ án có rất nhiều khoản tiền khác nhau, có nhiều khoản chưa được làm rõ, chưa xác định được. Do đó cần xem xét lại khoản tiền từ 3 ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank có phải là vật chứng của vụ án hay không.

Đáng chú ý, các bị cáo Phạm Công Danh, Phan Thành Mai và Mai Hữu Khương đồng loạt đề nghị HĐXX xem xét thu hồi số tiền 4.500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Riêng bị cáo Danh khẳng định số tiền 4.500 tỷ đồng hoàn toàn là vật chứng, đây hoàn toàn là số tiền của ông, đồng thời mong HĐXX làm rõ bản chất sự việc.

Mặc dù có nhiều câu hỏi, nhiều ý kiến tranh luận liên quan đến việc thu hồi khoản tiền 6.126 tỷ cho VNCB, số tiền tăng vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng, nhưng trong phiên xử ngày 30.1 đại diện VKS vẫn chưa đối đáp lại. Phiên tòa đang tạm nghỉ, đến ngày 1.2.2018 mới tiếp tục.