Khóc thét khi vợ U50 đòi xem phim sex để tìm cảm hứng

(Dân Việt) Hôn nhân của tôi khá ổn khi đến U60 mà mỗi tháng tôi vẫn “vun vén” được tí tinh hoa để yêu vợ được dăm lần. Nhưng gần đây, vợ tôi chê chuyện giường chiếu tẻ nhạt nên nhất định bắt tôi cùng xem phim sex để “học tập”.

Vợ chồng tôi đã cưới nhau tròn 25 năm, khi cô ấy mới 22 tuổi, còn tôi 27. Ở thời buổi rối loạn về các mối quan hệ, hôn nhân giống như treo trên sợi chỉ đầu mành thì Vợ tôi cũng còn vài tuổi nữa thì đạt mốc “ngũ thập”, tuy nhiên cô ấy biết cách chăm sóc bản thân nên còn khá trẻ trung. chúng tôi hoàn toàn thấy yên tâm về tình yêu của mình.

Vợ chồng tôi hòa hợp về mọi chuyện (Ảnh minh họa IT)

“Trộm vía”, khi cưới nhau được 10 năm thì gia đình tôi cũng có một phen sóng gió. Đó là khi tôi có tơ vương một chị đồng nghiệp. Không phải vì tôi hết yêu vợ, cũng không hẳn vì người phụ nữ kia xinh đẹp, trẻ trung. Cô ấy là sếp của tôi, giỏi giang, tự tin, luôn biết cách cuốn hút người khác. Cô ấy hơn tôi 3 tuổi, lúc bấy giờ đã 40 nhưng bề ngoài nom còn trẻ hơn tôi. Có lẽ tôi nhầm lẫn sự thần tượng thành tình yêu. Tuy nhiên, tôi chỉ ngẩn ngơ được một thời gian vì không biết trong cơn mơ dại dột nào đó, tôi đã gọi tên sếp, lại còn chót nói nhớ nhung.

Thế là vợ tôi đùng đùng nổi giận, cô ấy tuyên bố muốn ly thân, rồi ly hôn. Tôi cũng sực tỉnh và dằn tình cảm không đáng có đó xuống, dành mọi cách để chấn an và phục hồi lại tình cảm vợ chồng. May mắn vợ tôi vẫn còn yêu tôi, tôi cũng thực lòng yêu cô ấy nên sau vài tháng giận dỗi, chúng tôi lại say mê nhau như thuở ban đầu. Có lẽ cú sốc đó khiến cả hai đều sực tỉnh, thấy cần nhau, yêu nhau hơn.

Một trong những bí quyết hôn nhân bền vững của hai vợ chồng là sự hòa hợp trong đời sống tình dục. Vợ tôi khá cởi mở, còn tôi cũng mạnh dạn nên thường xuyên thay đổi các “thế võ”. Cái gì chứ bật đèn cho rõ hình, vặn “vô –lum” tạo âm thanh sôi động, vợ chồng tôi không hề e ngại. Thời trẻ, nhà chật, con nhỏ, hai vợ chồng toàn hoạt động lén lút, chớp nhoáng. Nhiều lúc quá ấm ức, tôi còn rủ vợ đi khách sạn một bữa để “quậy” cho thỏa chí. Những lần như thế, vợ tôi cũng như là con đập bị vỡ, tràn trề thỏa mãn.

Vừa nghe vợ rủ rê làm "theo phim", tôi đành thua luôn (Ảnh minh họa IT)

Đến giờ, vợ tôi cũng còn vài tuổi nữa thì đạt mốc “ngũ thập”, tuy nhiên cô ấy biết cách chăm sóc bản thân nên còn khá trẻ trung. Còn tôi cũng phải phấn đấu theo vợ, cô ấy đi bộ, tôi cũng phải đánh cầu lông, cô ấy tập yoga thì tôi phải tập bóng bàn.

Vì thế, dù đã U60 nhưng tôi vẫn tự thấy mình “không phải dạng vừa” khi mỗi tháng dăm bảy lần “đánh trận” với vợ. Tuy số lần ít hơn thời “trẻ trâu” nhưng quan trọng là chất lượng. Chưa có lúc nào tôi “rút kiếm” mà không làm vợ “tâm phục khẩu phục”.

Nhưng gần đây, tôi thấy mình cũng hơi oải, mỗi lần “lâm trận” cũng chỉ được 5-10 phút là “hết tiền”. Có lẽ do tuổi tác, tuy nhiên, tôi cũng không dám tâm sự thật với vợ, chỉ cho rằng dạo này công việc cuối năm nhiều nên hơi căng thẳng.

Chuyện tưởng chỉ dừng ở đó nhưng vào mấy ngày nghỉ Tết, bỗng nhiên vợ tôi mượn máy tính của con trai, chưa đến 10h đã dấm dúi kéo tôi vào phòng, khóa chặt cửa rồi háo hức bật máy tính. Khi tôi chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì đã thấy từ máy tính phát ra tiếng rên la từ trong máy vang lên, kế đến là hình ảnh trần trụi của đôi trai gái người châu Âu trong tình trạng không mảnh vải che thân, đang “chiến đấu” vô cũng dũng mãnh.

Tôi sượng trân cả mặt, chưa kịp phát biểu gì thì vợ tôi đã phấn khích: “Anh nghe cái cô này kêu hay nhỉ. Hình như từ trước đến nay em kêu chưa đúng. Anh này, cái tư thế này hình như anh chưa làm bao giờ. Đấy, anh xem, phải sờ như thế mới đúng, chứ anh sờ em chỉ thấy nhột".

Tôi thật sự choáng váng, chỉ dám xem bằng nửa con mắt. Vợ tôi còn liên mồm, liến thoắng nói là xem phim sex để “học tập”, “tìm cảm hứng” chứ dạo này chồng hơi buồn tẻ, lạnh nhạt với vợ. Thú thật, tôi xem cái hình cậu tây cao to, đen hôi, cơ bắp cuồn cuộn, còn một số thứ nào đó so với “của tôi” thì thật như súng lục với đại bác, tôi chỉ thấy tự ti đến mức “nhũn như con chi chi” nào có cảm hứng gì. Giờ vợ có giở chiêu pháp của “yêu tinh” thì chắc tôi cũng không "chào cờ" nổi.

Nhưng vợ tôi thích thú lắm. Cô ấy tìm tòi, gật gù xem hết phim này đến phim khác. Mắt cô ấy mở to hết cỡ, mồm miệng, tay chân uốn éo theo từng tư thế trong phim. Xem một hồi, cô ấy quay sang hỏi tôi: “Anh có thấy rạo rực lắm rồi không, chúng mình áp dụng thử kiểu này trong phim đi”.

Nét mặt vợ nở hoa, càng hằn sâu những vết chân chim.

Ôi, tôi đi chết đây! Tôi không muốn dội nước lạnh vào tinh thần say mê học hỏi của vợ, nhưng mà tôi đành chịu thua rồi.