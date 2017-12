Báo Nga: Mỹ có thể tấn công Triều Tiên theo kịch bản Iraq

(Dân Việt) Việc phát hiện dấu vết của vũ khí hóa học ở Triều Tiên có thể là cơ hội để Mỹ phát động chiến tranh với Triều Tiên, giống như kịch bản ở Iraq.

Binh sĩ Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh.

Báo Hàn Quốc vài ngày trước đưa tin một người Triều Tiên đào tẩu có kháng thể chống bệnh than trong cơ thể

Nguồn tin này cho biết, người lính Triều Tiên đào tẩu có kháng thể chống bệnh than do được tiêm vắc xin hoặc do tiếp xúc trực tiếp.

Hàn Quốc không tiết lộ thêm chi tiết, chỉ nói người này là một trong số 4 người lính Triều Tiên đào tẩu trong năm 2017. Tin tức này xuất hiện trong bối cảnh hàng loạt bài viết cho rằng Triều Tiên đang phát triển vũ khí sinh học để đưa lên tên lửa đạn đạo.

Trước đó, báo Nhật Bản Asahi nhắc đến việc Triều Tiên nghiên cứu khả năng giúp vi khuẩn bệnh than có thể sống sót được ở nhiệt độ 7.000°C. Đây là nhiệt độ bao trùm khi tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) quay trở lại bầu khí quyển Trái đất”.

Trả lời trên RT, chuyên gia Eric Sirotkin nhận định rằng bằng chứng về việc Triều Tiên nghiên cứu vũ khí hóa học có thể là cơ hội để Mỹ phát động chiến tranh.

Hàn Quốc sẽ phổ biến vắc xin phòng bệnh than cho binh sĩ quân đội vào năm 2019.

Kịch bản này giống như cái cớ Mỹ tấn công Iraq năm 2003. Trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới, Mỹ nhấn mạnh rằng Triều Tiên đang tìm mọi cách để sở hữu “vũ khí hóa học và sinh học gắn vào đầu đạn tên lửa”.

Trong khi đó, Triều Tiên bác bỏ thẳng thừng tất cả các cáo buộc nói trên và nhắc lại các cam kết theo Công ước về Vũ khí Sinh học (BWC), vốn được Triều Tiên tham gia từ năm 1987.

Joseph Cheng, giáo sư chính trị tại Đại học Hong Kong nhận định, hiện chưa có bằng chứng về việc Triều Tiên phát triển vũ khí hóa học hàng loạt.

Chính phủ Hàn Quốc chưa sản xuất vắc xin phòng ngừa vì không muốn gây hoảng loạn cho người dân. Dù vậy, Hàn Quốc sẽ có vắc xin kháng bệnh than cho quân đội vào năm 2019

Mâu thuẫn trên bán đảo Triều Tiên hiện đang trở nên căng thẳng. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley gần đây liên tục cảnh báo sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên, trong trường hợp chiến tranh nổ ra.