Chiến binh IS đe dọa Trump, kêu gọi khủng bố Mỹ bằng dao lẫn súng

(Dân Việt) Trong video tuyên truyền mới nhất, một chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhấn mạnh, việc mua súng ở Mỹ rất dễ và kêu gọi các thành viên của nhóm này thực hiện các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu bằng dao lẫn súng trên đất Mỹ.

Chiến binh IS xuất hiện trong đoạn video tuyên truyền mới nhất của IS.

Xuất hiện trong video dài 4 phút, chiến binh IS, đi bằng nạng, tự mô tả mình là "Abu Salih từ America". Tên này cáo buộc, cuộc chiến của chính quyền Donald Trump nhắm vào người Hồi giáo đang khiến Mỹ dễ bị tấn công khủng bố hơn bao giờ hết.

"Ông đã không giải phóng các thành phố, ông tiêu diệt chúng bằng các cuộc không kích vì ông quá sợ hãi không dám chống lại chúng tôi trên bộ. Cuộc chiến chống Hồi giáo của ông ta đã làm quê hương của ông ta dễ bị tổn thương hơn và xã hội của ông đang hỗn loạn", tên Abu Saleh Al-Amreeki, được cho là người gốc Mỹ, nói giọng New York cảnh báo.

Tên chiến binh IS kêu gọi các "anh em" của hắn thực hiện các cuộc tấn công vào Mỹ.

Tên chiến binh IS cũng tuyên bố rằng, ở Mỹ việc mua được súng rất dễ dàng và kêu gọi các thành viên khác của IS thực hiện các vụ tấn công.

"Hãy tận dụng thực tế là các bạn có thể dễ dàng có được một khẩu súng trường hoặc một khẩu súng lục ở Mỹ", tên Abu Saleh Al-Amreeki nhấn mạnh.

HIện FBI chưa bình luận về video. Danh tính thật của chiến binh IS cũng chưa được xác định. Tuy nhiên, từ lâu Bộ An ninh Nội địa Mỹ và các cơ quan thực thi pháp luật trong nước đã lo ngại những kẻ khủng bố dễ dàng mua súng để thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu trên đất Mỹ.

Tuần trước, Giám đốc của Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Nicholas Rasmussen cảnh báo rằng luật về súng của Mỹ có thể cho phép những kẻ cực đoan Hồi giáo thực hiện các vụ xả súng đẫm máu.

"Chúng ta đang ở trong một tình thế nguy hiểm hơn vì một số lượng đáng kể những kẻ cực đoan bao lực không gặp khó khăn trong việc tiếp cận các vũ khí chết người", ông Rasmussen tuyên bố.

Video của IS cũng được đưa ra trong bối cảnh liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tuyên bố rằng IS gần như đã bị xóa sổ khỏi Iraq và Syria. Hiện chỉ còn chưa đầy 1.000 chiến binh IS rải rác xung quanh các khu vực biên giới.