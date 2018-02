Chuyện kỳ diệu: Máy bay rơi tự do 9.000m vì lỗi động cơ vẫn hạ cánh an toàn

(Dân Việt) Chỉ có thể là một điều kỳ diệu khi chuyến bay từng rơi tự do 9.000m trong 3 phút nhưng may mắn vẫn hạ cánh thành công mà không gây ra bất cứ thương vong nào.

Theo Express, chuyến bay mang số hiệu 006 của hãng hàng không China Airlines hành trình đi từ Đài Bắc tới Los Angeles vào ngày 19.2.1985 đã gặp lỗi động cơ nghiêm trọng khiến chiếc máy bay rơi tự do hàng nghìn m, chịu lực G (trọng lực) cực lớn.

Chiếc máy bay đã cất cánh được 10 giờ khi động cơ số 4 ngừng hoạt động. Chiếc máy bay vì thế đã rơi tự do 9.000 m trong 2 phút rưỡi, vượt khỏi tầm kiểm soát.

Các hành khách trên khoang đã phải chịu lực tác dụng tới mức 5g (lực G bằng 1g tương đương với trọng lực tiêu chuẩn), lớn hơn 2g so với lực tác dụng mà các phi hành gia phải chịu trong suốt một vụ phóng tàu vũ trụ và đạt đến giới hạn mà nhiều người có thể trải qua trước khi qua đời.

Một hành khách trên chuyến bay sau này chia sẻ: "Mọi người trong tình cảnh đó chỉ giống như bỏng ngô. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ mình đã xong đời".

Tuy nhiên, may mắn, cơ trưởng Min-Yuan Ho đã giành lại được quyền kiểm soát sau khi máy bay bay xuyên qua một đám mây ở độ cao 3.400m.

Chuyến bay sau đó chuyển hướng tới San Fransisco vì thiếu nhiên liệu và có thể hạ cánh an toàn. Kiểm tra máy bay, người ta phát hiện một vết nứt, một vết xước. Mặc dù phi công đã hạ cánh an toàn máy bay nhưng cuối cùng nguyên nhân dẫn đến sự cố được kết luật là do lỗi phi công sau khi Ủy ban an toàn giao thông vào cuộc điều tra.

Hàng loạt các vấn đề được phanh phui bao gồm, phi công đã không ngủ trong suốt thời gian nghỉ ngơi và không ngắt chế độ lái tự động sau khi mất áp lực có nghĩa là van thoát nước không bị đóng khiến động cơ ngừng hoạt động. Cuộc điều tra cũng kết luận rằng cơ trưởng đã rối trí trong nỗ lực để điều khiển máy bay giảm tốc độ.