Đây là điều Israel sợ Putin sẽ làm sau vụ Il-20 bị bắn

(Dân Việt) Các nhà phân tích kỳ cựu của Israel tin rằng, Tổng thống Vladimir Putin đang lợi dụng vụ máy bay Il-20 để thay đổi các quy tắc trò chơi ở Syria trong khi Mỹ bỏ rơi Israel liên quan đến vấn đề Iran ở Syria.

Tổng thống Putin và Thủ tướng Benjamin Netanyahu

Tuần trước, Israel đã trực tiếp trao bằng chứng cho quân đội Nga khẳng định máy bay Il-20 bị phòng không Syria bắn rơi. Tuy nhiên, Moscow hôm qua đã bác bỏ những bằng chứng này và yêu cầu Nhà nước Do Thái phải chịu trách nhiệm cho sự cố này.

Theo nhà phân tích Amir Bohbot, Tổng thống Putin hiện đang lợi dụng vụ việc để tăng quyền hạn của nhà lãnh đạo Nga tại Syria đồng thời củng cố uy danh của ông do những hành động chống Iran gần đây của Israel ở Syria.

"Ông Putin sẽ tận dụng vụ việc để áp đặt các quy tắc trò chơi mới, chẳng hạn như... làm giảm sự tự do hành động của các lực lượng Israel trên biển và trên không", ông Bohbot viết trên trang web tin tức Hebrew Walla.

Kết quả là, Thủ tướng Benjamin Netanyahu “sẽ bị yêu cầu phải chiến đấu không chỉ vì danh dự của Israel mà còn vì sự tự do hành động của Không quân Israel và khả năng đấu tranh vì lợi ích an ninh của nước này. Mọi kết quả mà không thể duy trì được sự tự do hành động của IDF đều bị xem là thất bại", theo ông Bohbot.

Trong khi đó, nhà phân tích Ehud Yaari của Israel cũng nhấn mạnh rằng, Nhà nước Do Thái đã nghe nhiều bài phát biểu của Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao khác về quyết tâm của ông để kiềm chế hoạt động của Iran trong khu vực.

Tuy nhiên, ông Ehud Yaari cho rằng, Mỹ và ông chủ Nhà Trắng chỉ nói miệng còn thực tế "Mỹ đã bỏ mặc Israel một mình đối phó với các hành động nguy hiểm của Iran tại Syria".

ĐỌC THÊM: Nóng: Chị gái cơ trưởng MH370 bất ngờ tiết lộ chấn động