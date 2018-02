Giấc mơ kỳ lạ của cô gái gốc Việt trước khi bị tai nạn qua đời ở Mỹ

(Dân Việt) Chưa đầy 48 giờ trước khi tai nạn ập đến với mình, cô gái gốc Việt Khalla Nguyễn đã viết về giấc mơ kỳ lạ của cô trên trang facebook cá nhân.

Khalla Nguyễn là cô gái xinh đẹp và vui tính.

Theo tin của nhật báo The Jersey Journal, cô Khalla Nguyễn, 24 tuổi, đã ngồi ở ghế sau của một chiếc xe Honda Accord bị tai nạn vào sáng sớm ngày 27.1. 2018.

Biên bản của cảnh sát cho biết vào khoảng 3 giờ sáng có người gọi báo có một tai nạn xảy ra trên đường Newark Avenue gần Seventh Street. Xe đã chạy lên lề đường và đâm vào một hàng rào sắt an toàn. Cảnh sát thuộc Hạt Hudson cho biết khi đến nơi để điều tra, họ thấy Khalla Nguyễn đã tử vong ở trong xe, và chiếc xe đã nằm ở giữa đường, cách nơi đâm vào hàng rào sắt khoảng nửa khu phố.

Tin ban đầu cho biết tài xế đã bỏ trốn cùng với vài người khác có mặt trên xe, bỏ lại Khalla Nguyễn bị thương nặng mà có thể đã chết lúc đó. Đến trưa 28.1, nữ tài xế đã đến trình diện tại cơ quan cảnh sát cùng với một luật sư. Tài xế này bị truy tố tội gây cái chết cho Khalla Nguyễn và tội rời bỏ nơi xảy ra tai nạn. Tài xế là cô Khadija Hamilton, 27 tuổi, một người bạn của Khalla. Cảnh sát nói rằng Khadija Hamilton đã không có bằng lái xe.

Khadija Hamilton là người đã lái xe gây ra vụ tai nạn khiến Khalla Nguyễn thiệt mạng.

Khadija Hamilton đã bị tạm giam sau đó. Trong buổi hầu tòa đầu tiên ngày thứ Hai, được nối kết bằng video từ phòng giam đến tòa án, cô Hamilton đã ôm đầu và khóc trong lúc nghe quan tòa đọc các cáo trạng. Các quan chức nói rằng Hamilton đã uống rượu khi gây tai nạn.

Một điều đã gây bàn tán sau khi những người thân hay tin Khalla đã mất, theo ghi nhận của nhật báo, là những người bạn của Khalla đã nhắc đến một thông điệp ngắn, có nội dung kỳ lạ mà Khalla Nguyễn đã viết trên mạng xã hội Facebook mấy ngày trước khi tử nạn.

Những người bạn đốt nến tưởng nhớ Khalla Nguyễn.

Cô viết như sau dưới tên Khalla Kush: “Tôi cứ nằm mơ về cái chết trong tuần này & Giấc mơ đêm hôm qua là về một thân nhân đã chết. Những giấc mộng này muốn nói gì với tôi đây..” (Nguyên văn: "I keep dreaming about death this week & Last night dreamt about a dead relative. What are these dreams trying to tell me..")

Trong vòng chưa đầy 48 giờ sau khi gởi lời nhắn trên lên Facebook, Khalla Nguyễn đã qua đời trong một tai nạn xe mà xem có vẻ rất khủng khiếp. Thông điệp cuối của cô đã được chia sẻ trên mạng hơn 4,000 lần.Tại nơi xảy ra tai nạn, nhiều cây nến cầu nguyện cũng đã được thắp lên dù trong một ngày mưa tại Jersey City. Những người thân và bạn bè của Khalla cho biết, cô là một cô gái dễ mến, luôn giàu tình thương yêu dành cho mọi người. "Cô ấy là một người đẹp", anh Sam Võ nói. "Cô ấy thắp sáng căn phòng khắp mọi nơi cô ấy đi."