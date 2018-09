"Gián điệp" Trung Quốc bị bắt tại Mỹ

(Dân Việt) Một công dân Trung Quốc, 27 tuổi vừa bị bắt ở Chicago, Mỹ vì cáo buộc giúp Bắc Kinh do thám các kỹ sư và các nhà khoa học Mỹ.

Chân dung công dân Trung Quốc bị bắt ở Mỹ vì nghi là gián điệp.

Công dân Trung Quốc bị bắt tên là Ji Chaoqun, 27 tuổi. Ji bị bắt tại Chicago vào ngày hôm qua (25.9). Công dân Trung Quốc này bị tình nghi làm việc theo chỉ đạo của một viên chức tình báo cấp cao tại Sở An ninh tỉnh Giang Tô.

Ji bị cáo buộc chuyển thông tin về các nhà khoa học, trong đó có cả những người làm việc cho các nhà thầu quốc phòng Mỹ, cho phía Trung Quốc. Ji khai rằng bản thân đã thu thập thông tin về 8 cá nhân như vậy, bao gồm cả các công dân Trung Quốc đang làm việc tại Mỹ.

Nghi phạm này đến Mỹ lần đầu vào năm 2013 để học kỹ sư điện tại Viện Công nghệ Illinois với thị thực F1 và tiếp tục học thạc sĩ vào năm 2015, ngành kỹ thuật điện. Nếu bị kết tội cố ý hành động thay mặt cho chính phủ Trung Quốc, Ji sẽ phải đối mặt với án tù khoảng 10 năm giam giữ.

Sở An ninh Giang Tô là một phân khu địa phương của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc - cơ quan tình báo với mục đích chính là thu thập thông tin tình báo trong nước, nước ngoài và an ninh chính trị.

Vụ bắt giữ xảy ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang xảy ra chiến tranh thương mại. Mỹ và Trung Quốc đã đánh thuế nhập khẩu trị giá hàng tỷ USD vào hàng hóa của nhau, trong khi các cuộc đàm phán thương mại để giải quyết tranh chấp đã bị đình trệ.

Cũng trong ngày hôm qua (25.9), Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen nói rằng Bắc Kinh không thể đàm phán trong khi Washington tiếp tục tung ra các biện pháp trừng phạt mới.