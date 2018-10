IS ồ ạt đánh bom xe sát hại 2 lính Mỹ ở Syria

(Dân Việt) Hai binh sĩ Mỹ đã bị giết cùng với 3 chiến binh người Kurd trong vụ tấn công bằng bom xe ở thị trấn Granij phía Đông Deir Ezzor, các nhà hoạt động hôm 3.10 cho biết.

Vụ đánh bom xe của IS nhắm vào đoàn xe quân sự của Mỹ và SDF khiến 2 binh sĩ Mỹ và 3 chiến binh SDF thiệt mạng

Quả bom xe của IS đã làm rung chuyển đoàn xe quân sự chung của quân đội Mỹ và Các lực lượng dân chủ Syria (SDF), theo nhà hoạt động Taj al-Allow.

3 dân thường cũng bị giết trong vụ tấn công tên lửa do IS thực hiện ở thị trấn al-Ja'abi do SDF nắm quyền kiểm soát. Để trả đũa, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã khởi động các cuộc không kích dữ dội vào các vị trí của IS trong khu vực.

Các cuộc giao tranh giữa SDF và IS ở phía đông tỉnh Deir Ezzor ngày càng tăng cường khi các lực lượng do dân quân người Kurd dẫn đầu đang ra sức xóa sổ IS khỏi sào huyệt cuối cùng của chúng gần biên giới Iraq.

Các lực lượng do người Kurd lãnh đạo được xem là một trong những lực lượng hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống lại IS ở Syria.

