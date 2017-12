Lý do Kim Jong-un có bom hạt nhân, Hàn Quốc vẫn "ngại" Trump hơn

(Dân Việt) "Tôi nghĩ bất cứ người Hàn Quốc nào bạn bắt chuyện cũng đều sẽ nói rằng họ lo ngại về Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un", Barbara Demick, một người Mỹ đã sống ở Hàn Quốc 4 năm và là tác giả của cuốn Nothing to Envy: The Ordinary Lives of North Koreans chia sẻ.

Người Hàn Quốc được cho là lo sợ Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn cả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Lý do bà Barbara Demick đưa ra là vì người dân Hàn Quốc đã quen với mối đe dọa từ nước láng giềng ở phía Bắc. Theo Demick, người từng giữ chức Giám đốc văn phòng của Los Angeles Times tại thủ đô Hàn Quốc, Triều Tiên luôn đe dọa sẽ biến Seoul thành biển lửa và khởi động một cuộc chiến tranh hủy diệt, nhưng "người dân ở Seoul chỉ nhún vai". Những sự kiện nổi bật biến Triều Tiên thành tâm điểm năm 2017 Mặc dù Triều Tiên từng pháo kích đảo tiền tiên của Hàn Quốc là Yeonpyeong nhưng người dân Hàn Quốc vẫn cho rằng nếu Bình Nhưỡng thực sự khởi động một cuộc chiến, thì đó sẽ là "sự kết thúc của đất nước họ", Demick chia sẻ. Hàn Quốc nhận thức rằng, họ có thể "chế ngự" Triều Tiên và giới tinh hoa ở Bình Nhưỡng sẽ không muốn mất đi quyền lực của họ để trở thành người tị nạn. Ngoài ra, theo bà Demick, ngoài việc lo ngại Trump, nhiều người Hàn Quốc còn cho rằng, nước Mỹ là một vấn đề, sự hiện diện của quân đội Mỹ trên bán đảo Triều Tiên đều phản tác dụng. Một cuộc biểu tình chống Triều Tiên ở Seoul ước tính chỉ thu hút khoảng 50 cựu chiến binh Hàn Quốc nhưng một cuộc biểu tình chống Mỹ lại được cho là có thể thu hút tới hàng nghìn người. "Tôi không nói rằng chúng ta nên rút khỏi Hàn Quốc, nhưng đúng chúng ta là một vấn đề", bà Demick chia sẻ. Là đồng minh ruột trong khu vực, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung, bao gồm cuộc tập trận Vigilant Ace trên không trên diện rộng một tuần sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa mạnh chưa từng thấy của nước này hôm 29.11. Tổng thống Trump đã thăm Hàn Quốc vào đầu tháng 11 nhưng được cho là không thể trấn an nỗi lo sợ chiến tranh với Triều Tiên bùng nổ của đồng minh ruột. "Trump quá khó đoán. Chúng tôi không biết ông ấy sẽ làm gì. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ giải quyết được vấn đề hạt nhân. Ông ấy có thể làm cho cuộc khủng hoảng tệ hơn", Lee Jee-hong, một giám đốc văn phòng người Hàn Quốc chia sẻ.

Tag: Triều Tiên, Hàn Quốc, Kim Jong-un, Donald Trump, bom hạt nhân, vũ khí hạt nhân