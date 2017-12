Mẹ chồng “bày mưu lập kế” đổ axit lên bụng bầu cô con dâu ngoan hiền

(Dân Việt) Một thai phụ 27 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu với bụng bầu bị bỏng nặng, sau khi cô bị mẹ chồng và em chồng nhẫn tâm tạt axit nhằm giết hại đứa cháu còn chưa rõ hình hài.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. S Girija đau đớn kể lại việc bị mẹ chồng tạt axit dù đang mang bầu. Cơm chẳng lành Về làm dâu tại một gia đình ở tỉnh Nellore ở Đông Ấn đã mấy năm nhưng S Girija chưa có lấy một phút giây thảnh thơi, mọi việc lớn nhỏ cô đều phải cáng đáng dù sống cùng mẹ chồng và em chồng. Lần mang thai thứ hai này cũng vậy, cô phải làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối muộn. Tuy vậy, Girija không một lời oán thán. Thời điểm xảy ra vụ án, cô đang ngả lưng trên giường vì cảm giác mệt mỏi trong những tháng đầu thai kỳ. Vừa nằm được một chút thì mẹ chồng và cô em chồng từ ngoài nhẹ nhàng bước vào. Cảm giác có người đang đến gần, cô chợt tỉnh dậy và nhìn thấy 2 người lăm lăm lao tới. Và khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả hai người đã khống chế và Girija phải hứng trọn cả ca axit từ tay mẹ chồng. Chỉ kịp hét lên một tiếng và rồi cả cơ thể cô quằn quại trong cơn đau đớn tột cùng do bị axit thiêu đốt. Nghe tiếng kêu gào thất thanh, hàng xóm vội vàng chạy tới. Thai phụ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng. Dù được cấp cứu kịp thời nhưng bệnh viện địa phương xác nhận nàng dâu tội nghiệp bị bỏng tới 30% cơ thể. Để trị bỏng hiệu quả cho Girija, các bác sĩ đã phải phân tích hóa chất mà hai kẻ vô lương tâm sử dụng bao gồm những gì. "Có vẻ như họ đã trộn một thứ hóa chất gì đó vào dầu lửa và tạt lên bụng cô ấy", một bác sĩ địa phương cho biết. Bước đầu cảnh sát nhận định dây là hành vi tàn ác nhằm cố ý giết cả Girija cùng với thai nhi trong bụng. Sau khi ra tay, mẹ chồng và em chồng S Girija đã bỏ trốn, trong khi chồng và bố chồng cô đã bị bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra. Nàng dâu tội nghiệp bị bỏng tới 30% cơ thể. Giết con cháu vì tin lời thầy bói Qua điều tra, cảnh sát xác nhận rằng hai người phụ nữ phía nhà chồng đã cố gắng giết cả hai mẹ con Girijia bằng chất hóa học sau khi nghe một lời phán của thầy bói. Nằm trên giường bệnh, S Girija đau đớn kể lại mẹ chồng không ưa mình từ những ngày mới về làm dâu. Bà thường xuyên lấy cớ chửi mắng, đay nghiến cô. Từ những khúc mắc đó, mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu ngày càng nặng nề. Chán cảnh mẹ chồng hắt hủi, chồng không thông cảm, thường xuyên đánh đập nhưng Girija không biết làm thế nào, chỉ có thể âm thầm chịu đựng vì con. Nhưng rồi mâu thuẫn càng ngày càng chồng chất và đẩy lên đến đỉnh điểm khi trước đó vài ngày, mẹ chồng của Girija đến một nhà thầy bói trong làng và nhận được lời tiên đoán cô mang thai con gái. Girija đã có một bé gái 18 tháng tuổi nên mẹ chồng không muốn cô sinh tiếp con gái. Sau nhiều phương án được đưa ra, cuối cùng bà ta chọn cách nhẫn tâm đổ axit lên bụng con dâu, nhằm hủy hoại bào thai. Để thực hiện kế hoạch, bà đề nghị con gái giúp sức và được cô này hưởng ứng nhiệt tình Nạn nhân dù may mắn sống sót nhưng phải mang thương tật suốt đời với nỗi đau tình thần không gì bù đắp nổi. Thực tế, những người Ấn Độ sống ở nông thôn vẫn còn giữ suy nghĩ cổ hủ rằng con gái là đồ bỏ đi. "Đây là một hậu quả nghiêm trọng, điển hình cho sự thiếu hiểu biết và thành kiến đối với bé gái", một nhà bình luận nói với truyền thông địa phương Ấn Độ sau khi vụ việc được công bố. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 27/12/2017.

Tag: ky an the gioi, phu nu an do, tin tuc an do, an ninh the gioi, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, tin phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, tin nong, bao, vn